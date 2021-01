Mireasa 2020, sezon 2. Radu a cerut-o în căsătorie pe Mădălina. Tânărul a pregătit un moment cu adevărat special

Cererea în căsătorie a avut loc dupa ce au vizionat cu toții un film romantic.

Mama Mădălinei și doamna Ana, prima reacție după cererea în căsătorie

”Sunt foarte fericită, foarte încântată. Vă fericit, dragii mei, să fiți fericiți toată viața. Am vizionat pe Antena Play. Nu ne-am culcat până nu am reușit să vedem tot. Știam pentru că am văzut planul lui Radu. Foarte frumos, mă bucur enorm că s-au implicat și cei din casă.”, a spus mama Mădălinei.

Și mama lui Radu a intrat în direct pentru a-i felicita pe cei doi tineri.

