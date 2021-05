Mireasa 2020, sezonul 2. Bianca și Mihai, mesaje cu subînțeles în social media după ce și-au anunțat împăcarea. Ce se întâmplă

După ce și-au anunțat despărțirea, și-au anunțat și împăcarea, însă lucrurile pare că nu sunt suficient de clare între cei doi. Bianca a vrut să rupă relația, Mihai a tras pentru dragoste. Deși se iubesc și își declară sentimentele ori de câte ori au ocazia, micile certuri și neînțelegeri apar între ei.

De curând, cei doi îndrăgostiți au postat câte un mesaj cu subînțeles în social media, fapt care a atras atenția imediat urmăritorilor lor.

Ce mesaje au postat Bianca și Mihai pe Facebook: "Credeam că toleranța este cheia"

Bianca a postat o fotografie și un text lung în descriere: "Acum ceva timp credeam ca toleranta este cheia și ca doar așa pot deveni un om mai bun. Habar nu am de ce,cred ca începusem sa cred in Zen și alte lucruri. M-am vindecat rapid și am început sa construiesc bariere ! Dacă nu Știați,prostia e molipsitoare iar lipsa de bun simt e daunatoare. Un om cu un creier mai mare decât mediul pe economie mi-a spus și citez :”Trebuie sa arați oamenilor unde le e locul ,altfel ti se urca in cap.” De aici și felul meu de a ma apropia de oameni și felul de a lăsa oamenii sa facă parte din viața mea...Un lucru e cert și sigur ,doresc ca intelectul,caracterul și sufletul sa-mi reprezinte cartea de vizita ,iar bunătatea ,blândețea și empatia sa-mi fie pașaport către sufletele oamenilor", a scris Bianca.

Mihai a scris: " 3 lucruri nu se intorc niciodata: timpul, cuvintele, oportunitățile. 3 lucruri care te pot distruge: minciuna, orgoliul, invidia. 3 lucruri pe care sa nu le pierzi: speranța, răbdarea si onestitatea. Lucruri de mare valoare: familia, iubirea si pasiunea! Saptamana împlinită sa aveti!!!", a scris Mihai.

Care este povestea de dragoste dintre Bianca și Mihai

La intrarea în competiția Mireasa sezon 2, Mihai a fost atras pe Claudia, cea pe care a și curat-o vreme de câteva săptămâni. Din păcate pentru el, sentimentele fetei nu au fost aceleași.

Deși dezamăgit, Mihai s-a apropiat de Ștefania, cu care a format un cuplu. Însă nu unul de durată, căci diferențele dintre ei i-au îndepărtat și au culminat cu dorința concurentei de a părăsi competiția iubirii.

Citește și: Mireasa 2020, sezon 2. Bianca și Mihai au aniversat 2 luni de relație. Cum a răsfățat-o fostul concurent

Rămas singur, băiatul a decis că are dreptul la fericire și s-a îndreptat către Bianca. De această dată, el a regăsit o femeie pe gustul său, care l-a ajutat să se regăsească și să se bucure de experiența Mireasa.

Nici măcar reîntoarcerea Ștefaniei nu l-a făcut pe Mihai să întoarcă capul spre trecut, el exprimându-și dorința de a rămâne pentru totdeauna cu Bianca.