Mireasa 2021, sezon 3. Bogdan susține că Alina i-a arătat un bilețel în duș, dar concurenta neagă

Ana Maria a susținut că Alina i-a scris un bilețel lui Bogdan, la scurt timp după formarea cuplului lor. Tânăra a negat vehement, înainte ca imaginile de pe camerele de securitate să fie difuzate.

”Nu am scris. Nu înțeleg de ce mă mai întrebi. Mă gândesc că vrea să mă încerce, să vadă dacă... Mă votează în fiecare Gală, poate vrea să nu mă mai vadă aici.”, a afirmat Alina când a fost întrebată despre acest subiect.

De asemenea, ea a explicat și de ce crede că Bogdan ar spune aceste lucruri despre ea.

”Mă gândesc că poate nu mă vrea în casă pentru că mă votează în fiecare Gală. Mi-a spus că oarecum l-am abandonat pe Bogdan și nu merit să mă apropii de alt concurent. Cred că nu vrea să stau prin preajmă pentru că eu am veni să-l cunosc exclusiv pe Bogdan...”, a spus Alina.

Ana Maria, iubita lui Bogdan, s-a arătat deranjată de faptul că fata a apelat la un asemenea gest.

”Trebuie să fii vicioasă ca să gândești chestii de genul ăsta. Nu ai cum să iei personal chestii de genul.”, a replicat și Ana Maria.

Ce i-a scris Alina lui Bogdan

Înainte de difuzarea imaginilor, în care Alina apare în baie la scurt timp după ce Bogdan a ieșit din baie, concurentul a spus ce scria pe bilet.

”Nu am vrut să spun chestia asta de la început. Am vrut azi să-mi cer iertare pentru că am spus, dar nu pentru că i-am spus Anei.”, a spus și Bogdan.

Deși inițal a spus că nu voia să dezvăluie ce scrie în bilet, el a făcut-o: ”Am acționat sub influența orgoliului, dar sunt îndrăgostită de tine. Întoarce-te din drum dacă simți și tu la fel.”

Reacția Alinei după difuzarea imaginilor din baie

Imaginile de pe camerele de securitate îl arată pe Bogdan intrând în baie. La scurt timp, Alina intră în încăpere cu ceva în mână și se ascunde după un paravan.

Când Bogdan iese de la dușuri, cei doi stau de vorbă. La un moment dat, concurentul privește atent la ceva ce-i arată tânăra, apoi își pune mâna în cap.

Alina a negat, din nou, că în acel moment el ar fi citit presupusul bilețel.

