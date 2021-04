Mireasa 2021, sezon 3. Ioana, declarații fără perdea despre cea mai mare durere a sa. De ce nu și-a mai văzut fiica de 5 ani

”Ea l-a ținut ani de zile. Avea carte de muncă, era un om care gândea. A schimbat-o, a întors-o. El nu a lucrat niciodată. Pe Calea Moșilor, a fost atacată o casieră a unui curs valutar. Ea a fost, a luat medicamente, nu a vrut să meargă la serviciu. Nu făceau nimic, nu aveau mâncare în casă. El căuta clienți și ea cu o fată lucrau. Am aflat de la ea. Pentru că am intervenit, fata mea s-a supărat pe ea și nu am mai vorbit de 5 ani. Ușa mea e dechisă, dar fără el.”, a povestit doamna Ioana.

Doamna Ioana a mărturisit că fiica sa nu ține legătura nici cu frații ei.

”Frații sunt foarte supărați pentru că i-a jignit. Au fost niște vorbe pe internet. La ziua de căsătorie a celui mic, i-a făcut de rușine pe internet. Nu știu dacă ei ar mai accepta-o. Nu o mai recunosc. Mă doare lipsa ei.”, a mai afirmat doamna Ioana după difuzarea materialului.

Doamna Ioana a plâns în hohote când a auzit povestea Adelinei

Doamna Ioana a fost impresionată de povestea Adelinei, care a făcut streaming pentru adulți, aceasta amintindu-și de un caz asemănător din familie. Femeia a încurajat-o pe Adelina și a îndemnat-o să vorbească despre greutățile prin care trece.

„Nu țineți în voi și nu stați în jugul a așa ceva. Nu țineți!! Vorbiți! De ce rușine? Trebuie să vorbești! Să găsești pe cineva care să te ajute”, a spus doamna Ioana cu lacrimi în ochi.

Fanii emisiunii au trimis către redacția show-ului Mireasa sezon 3 materiale care dovedeau că una dintre fetele din competiție a oferit servicii de streaming pentru adulți.

„Am cunoscut o persoană cu care am intrat într-o relație. M-am lăsat influențată să fac noiște lucuri pe care nu voiam să le fac. Mă amenința mereu, mă lovea mereu. Băiatul respectiv m-a obligat cumva să fac videochat. A durat cam un an toată treaba asta.

Aveam nopți în care rămâneam și dormeam la studio pentru că mă amenința că mă bate dacă nu fac bani. Într-un final am reușit să scap și m-am mutat separat. De atunci viața mea s-a schimbat foarte mult”, a povestit Adelina.