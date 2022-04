Mireasa 2021, sezon 3. Liviu Olteanu, fotografiat alături de o tânără misterioasă. Gesturile care au trezit suspiciuni

Cele patru fotografii îl arată la un eveniment, îmbrăcat elegant. În prima imagine, este în mijlocul a două fete, pe care le ține de talie, însă fără a exista vreun fel de apropiere care să dea de bănuit.

Nu la fel se întâmplă și în cazul pozei cu o tânără îmbrăcată în crem. Femeia stă ușor întoarsă cu spatele spre Liviu. Fostul concurent de la Mireasa i-a pus mâna pe talie și misterioasa domnișoară i-a acoperit-o cu palma sa. De asemenea, se vede cum ea îl ține și de cealaltă mână.

Urmează și alte fotografii lângă alte femei, însă se poate observa că nu există nimic mai mult decât simpatie amicală. În ultimele poze, Liviu Olteanu apare alături de formația sa și urează ”Paște fericit”.

S-a speculat că Liviu Olteanu și Anca de la Mireasa 4 ar fi împreună

În una dintre aparițiile sale la Mireasa - Capriciile Iubirii, Liviu Olteanu a afirmat că nu și-a refăcut viața după ce a divorțat de Maria de la Mireasa sezon 3.

El susținea că nu și-a întors privirea către altă femeie și că are doar o relație de prietenie cu Anca: ”Nu, am foarte mulți amici, foarte multe cunoștințe și nu mi-am întors privirea către nicio altă femeie. Mi se pare prea devreme să fac asta și nici divorțul nu l-am finalizat.”, a spus Liviu.

”Chiar nu este adevărat, tocmai de asta am și venit. Am bătut drumul de la Târgul Mureș ca să clarific această situație. Suntem doar prieteni. Da, ne-am întâlnit sâmbătă la mall. Noi am făcut live-uri pe Instagram. Nu cred că de aici se pot isca. Am primit extrem de multe mesaje de la o singură poză.”, a zis și Anca la Antena Stars.

Liviu a completat: ”Dacă nu e ceva, de ce să vorbim altceva?!”