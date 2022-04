Mireasa 2022, sezon 5. Mesajul Norei după ce Leo a recunoscut că e interesat să o cunoască pe Anda

În mesaj, Nora precizează că a primit o mulțime de întrebări și că va face curând un live pe rețelele sociale. Probabil cei care au susținut-o vor să știe părerea ei despre povestea care se conturează între Leo și Anda.

Iată ce a scris pe contul său de Instagram, alături de o fotografie din care se observă că este mult mai bine.

Ce mesaj a postat Nora pe Instagram

”Bună, dragilor. Vă mulțumesc tuturor pentru îngrijorarea față de mine atât în emisiune, cât li după părăsirea mea din casa Mireasa. Voiam să vă anunț că mă simt mai bine din punct de vedere al sănătății, primesc toată atenția și îngrijirea necesară, sunt puternică și voi trece peste orice. Încet, încet, îmi revin iar cu zâmbetul pe buze voi merge înainte :)

Mă gândeam cât mai curând să fac un live cu voi, deoarece am primit destule întrebări și cereri, așa că vă anunț cu o zi înainte. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul și toate cuvintele frumoase. Vă pup!”, a scris Nora.

Ce au vorbit Leo și Nora după ce fata a plecat de la Mireasa sezon 5

La câteva zile după ce a părăsit casa Mireasa, Nora a intervenit telefonic. Tânăra își schimbase look-ul și părea mult mai bine.

Când a fost întrebat dacă îi este dor de Nora, Leo a refuzat să răspundă: ”Prefer să nu răspund la întrebarea asta. Sunt întrebări la care nu vreau să răspund.”.

De cealaltă parte, fosta concurentă a zis că nu vrea să-l întrebe dacă îi este dor de ea: ”Nu o să-l întreb. Prefer să nu răspund la întrebarea dacă îmi este dor de el.”

Atunci Ion a afirmat că cei doi par să aibă un pact. ”Noi am discutat ceva la ieșirea noastră din casă, nu vreau să rediscut discuția noastră. Leo știe ce am discutat, el știe despre ce e vorba. Că în primul și primul rând să mă fac bine, să mă pun pe picioare și să am grijă de sănătatea mea.”, a explicat Nora.

Ea a mai afirmat că doar ”Bunul Dumnezeu știe ce se va întâmpla” după ce Leo va ieși din competiția Mireasa.

”Nu vreau să se interpreteze că aș ieși din casă pentru ea. Pur și simplu parcursul meu s-a terminat. De asta am rugat să ies. Nu cred că ar mai fi cazul ca Nora să intre în casă. Evoluția noastră în casă ne-a demonstrat că locul nostru, fie și separat, nu e aici.”, a declarat și Leo.

