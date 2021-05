Mireasa 2021, sezon 3. Liviu și Maria au fost despărțiți pentru o oră. De ce au avut parte de tensiuni și cum s-au împăcat

După acuzațiile unei tinere care a spus că a avut o relație cu Liviu în anul 2016, tânărul și Maria au avut câteva momente pline de tensiune, în care și-au aruncat cuvinte grele, însă au reușit să se împace.

Faptul că în momentul în care i s-au adus acuzații, Maria l-a întrebat pe iubitul ei dacă a înșelat vreodată, pentru concurentul de 33 de ani a reprezentat un gest care l-a pus mai mult în dificultate: „Toată lumea zâmbea și m-ai pus și tu în dificultate”, i-a spus Liviu Mariei.

Maria și Liviu și-au aruncat vorbe grele: „Nu sunt destul de bună pentru tine”

De aici, Maria și Liviu au avut parte de și mai multe discuții:

„Pentru mine s-a terminat totul. Nu sunt destul de bună pentru tine. Nu mă ridic la nivelul tău. Nu mai suntem un cuplu. Nu poți să vii să-mi spui că mă iubești, dar tu nu ești mulțumit de absolut nimic. Nu mai am nici ce să discut. Nu sunt pentru tine, caută-ți o femeie pentru nivelul tău”, i-a spus tânăra iubitului ei.

Citește și: Mireasa 2021, sezon 3. Bogdan și Anamaria au decis să formeze un cuplu

„Am tras destul, Liviu, nu mai vreau!”, i-a spus Maria lui Liviu, când concurentul a venit în camera ei să aibă o disucție între 4 ochi. Totuși, cei doi s-au apropiat și au început să vorbească din nou calm.

Printre lacrimi, cei doi s-au îmbrățișat și au revenit la sentimente mai bune.

Cum a reacționat doamna Mari, după discuțiile Mariei cu Liviu

Așadar, așa cum a bănuit doamna Mari, „despărțirea” celor doi a durat preț de o oră. Mama lui Liviu a rugat-o pe Maria să încerce ca pe viitor să nu-și mai arunce cuvinte grele reciproc.

„El e afectat de reacțiile celor din jur. Când aveți o problemă, o dezbateți frumos. Nu mai aruncați cu vorbele aiurea. Haideți să trecem peste”, i-a spus doamna Mari Mariei.

Citește și: Mireasa 2021, sezon 3. Conflict în casă din cauza unor poze. De ce a intrat Izabela în camera lui Liviu

Acuzații grave la adresa lui Liviu. Cum explică tânărul afirmațiile presupusei foste iubite

Liviu a fost bombardat cu o nouă serie de acuzații, din parte unei femei care spune că a avut o relație de un an cu actualul iubit al Mariei.

„A început Liviu să-mi povestească tot parcursul ei în viață. Pe soție a spus că nu a iubit-o niciodată și că a fost o căsătorie din interes. Atunci am âînțeles care erau relațiile lui Liviu cu mine. El îmi șoptea la ureche că vrea să mă modeleze cum vrea el. Am văzut că în emisiune să preciza că făcea karate prin casă cu fosta soție ceea ce e adevărat. Făceam și noi, dar din glumă exagera. Pur și simplu mă ridica din pat ca să practice pe mine. Ajungeam cu vânătăi d ela ciupituri. Mă trezeam cu un genunchi în burtă. De la prietenii lui am aflat ce făcea soția lui, că practica prostituția pentru el. Ceea ce vreau să-I transmit fetei cu care este acum cu el: Să nu ai încredere în astfel de om, care te minte pe față. Credeți-mă că acum nu vreau să am nicio legătură cu Liviu, pentru că mi-ar strica căsnicia. Îmi este milă de acea fată. Liviu este un om care înșală. Ceea ce această fată trebuie să știe e că plăcerile carnale pentru Liviu sunt mai importante decât dragoste și stabilitatea”, a declarat femeia.

CONCURS! Poți câștiga mobilă pentru casa ta cu Super Neatza. Vezi regulamentul