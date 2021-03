Mireasa 2021, sezon 3. Marian a avut parte de o încercare dificilă. Un accident i-a îngreunat munca de artist

Marian a intrat în competiție dornic să își găsescă o soție și este dispus să ofere totul pe tavă pentru o viață fericită.

Cântărețul de muzică populară a avut un accident în urmă cu ceva timp la deget, lucru care i-a afectat capacitatea de a mai cânta. Artistul a fost nevoit să facă mari eforturi pentru a învâța să cânte cu cealaltă mână, pentru a nu pierde tot ce construiese până în acel moment al vieții lui.

Tânărul de 25 de ani din Baia Mare spune despre el că e îndrăzneț, îi place să ajute la nevoie și e sufletist.

"De când sunt mic am crescut cu muzica în casă, iar meseria mea este de profesor de muzic, vioară. (...) Din păcate mi-am rupt un deget, chiar la mâna stângă, cu care trebuia să cânt. A fost foarte greu până am început să cânt la instrument. După cinci șase ani, cântând tot mai mult, dintr-odată am simțit că nu mai am forță, nu mai am putere, nu mai pot să cânt", povestește Marian.