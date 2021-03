Mireasa 2021, sezon 3. Reacția neașteptată a lui Alin, când a aflat că Adelina a făcut streaming pentru adulți

Mulți au fost uimiți de destăinurilie Adelinei. Concurenta a povestit că în trecut a avut un iubit care a obligat-o să devină model de videochat. Fanii emisiunii au trimis către redacția show-ului Mireasa sezon 3 materiale care dovedeau că una dintre fetele din competiție a oferit servicii de streaming pentru adulți.

Pusă în situația faptului împlinit, Adelina i-a mărturisit lui Alin povestea trecutului său.

Adelina, mărturisiri la Mireasa despre trecutul ei

„Inițial era totul ok. M-am mutat la București și m-a obligat să devin model de vidochat. Lucru de care nu sunt mândră”, i-a spus Adelina lui Alin.

Concurenta a mărturisit că a fost agresată fizic de fostul iubit și că și-ar fi dorit să aibă curajul să-l părăsească mai devreme.

În ciuda celor întâmplate, Alin a reacționat cu calm și i-a promis că această mărturisire nu le va afecta relația:

„Acum mai ai vreo legătură cu persoana respectivă? Eu pot să înțeleg ideea de a face videochat, pentru că am întâlnit persoane care au făcut asta strict din nevoia pentru bani. Nu ai de ce să te simți prost, în niciun fel. Nu influențează în niciun fel. Pot să înțeleg asta”, i-a spus Alin Adelinei.

Cum a reacționat Alin când a aflat despre trecutul Adelinei

Adelina a povestit că nu-și dorea ca părinții ei să afle despre trecutul său.

”Am renunțat la școala de Subofițeri pentru el, m-am mutat în București și lucrurile de acolo au degenerat. Era o persoană care mă bătea, nu am spus nimănui. Nu voiam ca părinții mei să afle, știam că-i va durea. Am ținut în mine. Mi-a fost foarte greu să fac pasul de a mă muta. M-a pus să fac ceva ce nu doream. E un lucru de care nu sunt mândră, nu o să fiu vreodată. Nu știau multe persoane, nici părinții. Acum știu pentru că se discută afară.

Nu-l văd ca pe un lucru atât de rău, nu văd să afecteze persoanele din jur. A fost demult, ulterior am lucrat pe partea de suport. Sunt asumată, dar nu-mi face plăcere să vorbesc despre asta.”, a declarat ea.

Cum a reacționat doamna Daniela când a aflat despre trecutul Adelinei

Adelina i-a povestit despre trecutul ei și mamei lui Alin, doamna Daniela.

Aceasta a avut o reacție calmă și a îmbrățișat-o pe iubita fiului său:

„Nicio problemă. Cu mine n-ai treabă. Plângi, te descarci. Rămâne înntre noi și cine întreabă e confesional, nu se poate spune nimic”, a spus doamna Daniela.

Mama lui Alin nu a înțeles inițial de ce Adelina a făcut aceste destăinuri: „De ce zici la lume?”, dar apoi a înțeles că destăinurile vin în urma videoclipului care a fost trimis pe adresa redacției.

Cine este Adelina de la Mireasa sezon 3

Adelina Luciana Iacob are 23 de ani, este din Brăila, dar locuiește în București. Deși este încă studentă, aceasta este hotărâtă să-și întemeieze o familie și spune că visează la acest moment încă de mică.

„Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute”, a spus Adelina Iacob.

Adelina se descrie ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Are o părere foarte bună despre ea. Se enervează destul de repede și tinde să fie răzbunătoare. Vrea un bărbat exact ca tatăl ei.