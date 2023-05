Mireasa 2021, sezon 4. Ana și Alex, dezvăluiri despre relația lor, la doi ani de la căsătorie. Cum arată relația în prezent

Dan Capatos și-a propus să testeze relația celor doi foști concurenți de la Mireasa printr-un joc celebru „Am/N-am”, la Xtra Night Show, emisiunea de la Antena Stars. Cei doi au fost bucuroși de inițiativă și au răspuns afirmativ la a se aventura într-un test, în fața telespectatorilor.

Prima întrebare a fost despre infidelitate , iar răspunsurile nu au întârziat să apară. Ambii au ridicat cartonașul cu „N-am!”, la întrebarea: „Am/N-am înșelat în vreo relație”. Dan Capatos a vrut să destindă atmosfera și a adăugat în spirit de glumă: „Aaa, începem direct cu o minciună”. Ana a venit rapid cu replica: „Ne trebuia un detector de minciună”.

Ana și Alex, fac doi ani de căsătorie! Foștii concurenți de la Mireasă, la Provocarea „Am/N-am!", la Xtra Night Show

Jocul a continuat cu o întrebare legată de controlarea telefonului persoanei iubite. Ambii au spus că au controlat telefonul partenerului, dar Alex a ținut să ia primul cuvântul: „La începutul relației, exact când am ieșit din emisiune, am avut așa un moment de rătăcire și i-am controlat. Dar aia a fost prima și ultima dată, după nu am mai făcut”.

Alex spune că a controlat telefonul Anei fără ca ea să-i ofere permisiunea: „Asta a fost greșeala mea", spune Alex.

Ana vine în apărarea soțului ei și spune că a trecut peste, chiar dacă atunci s-a supărat: „Ne-a ajutat să fim mai buni la comunicare". Pe de altă parte, Ana a recunoscut că și ea a controlat telefonul iubitului: „Și eu tot dintr-o greșeală. I-am zis că acum suntem chit. Trebuie să fac și eu ca să fim chit”.

Cei doi au vorbit și despre certurile din cuplu. Cei doi spun că nu au plecat niciodată de acasă după o ceartă. Alex mărturisește: „Ne certăm și într-o oră ne împăcăm”. Ana vine în completarea soțului ei: „Și de obicei sunt motive banale”.

Cei doi au povestit că au plecat și în vacanțe pentru a se bcuura pe deplin de timpul împreună.

