Mireasa 2021, sezon 4. Ion, dezamăgit de felul în care Raluca vorbește despre el după despărțire

”Eu sunt foarte fericit. Cumva, eu credeam că e așa în tot timpul ăsta, în care a stat într-o relație cu mine. Eu nu aș putea să vorbesc așa despre ea, chit că nu mai suntem împreună. Nu aș putea să am o așa atitudine. O singură chestie am spus (n.r. despre colanți). Eu am zis lucrurile astea după despărțire. Bine, are ce are cu mine, dar ce are cu doamna Rodica?”, a zis Ion.

Atunci, Raluca a izbucnit și a vrut să-l pună la punct pe cel care i-a fost iubit.

”Țin să te anunț că nu am nevoie de bani. Am fost săracă de mică, nu am avut ce ați avut unii și nu uit de unde am plecat, crede-mă. Mă mulțumesc cu ce am. Crede-mă că nu am nevoie de bani”, a zis Raluca, după ce fostul ei iubit a acuzat-o că e orientată după premii.

Ion, despre motivele despărțirii

Acuzat că a apelat la un motiv pueril pentru a se despărți de Raluca, Ion a explicat la Mireasa- Capriciile Iubirii de la Antena Stars: ”Poate lumea să nu creadă nimic. Eu știu ce am văzut, ce am simțit. Am stat cu ea multe zile la rând și ce discuții am avut. E treaba lor cine se lasă orbit de așa ceva și cine vrea să vadă.

Nu există niciun lucru pe care să-l fi spus eu acum, pe care nu l-a auzit și ea înainte să ajungem noi în punctul ăsta. În momentul ăsta, comportamentul meu mi se pare corect față de ea. Și în general. Așa simt eu că ăsta e lucrul corect pe care aș putea să-l fac.”

