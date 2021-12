Mireasa 2021, sezonul 3. Adelina, apariție impecabilă de Crăciun, după mai multe schimbări de look. Cum arată fosta concurentă

Adelina a fost o prezență efervescentă în casa Mireasa, dar și intens discutată, mai ales după relația pe care a format-o în casa Mireasa. Cu toate că s-au format o serie de controverse în jurul său, ea a reușit să depășescă momentele dificile și să-i reia de la capăt viața așa cum și-a dorit.

În ultimele luni acesta și-a făcut mai multe schimbări de look semn că a trecut prin mai multe transformări. Acesta a avut la un moment dat o relație cu un băiat, însă legătura dintre ei nu s-a menținut multă vreme.

Cum s-a fotografiat Adelina de Crăciun

De Crăciun, Adelina a bifat o apariție demnă de laudă, care-i completează look-ul special. ACesta a îmbrăcat o rochie roșie, cu mâneci bufante, care îi vine impecabil. Acesta a optat pentru un machiaj strident, de seară, care îi evidențiază trăsăturile naturale.

Descrierea fotografiei însă a fost cireașa de pe tort: “Morticia Addams celebrating Christmas! 🙃🙄 Se vede entuziasmul pe fata mea”, a scris Adelina. Fanii i-au lăsat numeroase comentarii și urări de bine.

Adelina Iacob a trecut prin numeroase schimbări după ce a părăsit casa Mireasa. Acesta a trecut în timpul emisiunii prin câteva momente care și-au pus amprenta asupra sa, iar când a ajuns acasă a simțit să facă câteva schimbări notabile, atât în look-ul său, cât și atitudinal.

Citește și: Mireasa, sezon 3. Gestul impresionant pe care Cosmina l-a făcut pentru Alin. „Ești cel mai minunat soț”. Cum s-au fotografiat

Rănile despărțirii de Alin s-au vindecat, iar tânăra a făcut loc liniștii în viața sa. Se pare că experiența Mireasa a ajutat-o să vindece ce era de vindecat și să facă mai mulți pași pe scara evoluției.

Adelina Iacob are 24 de ani și venea la Mireasa să-și întâlnească sufletul pereche. Ea își dorea să se căsătorească și să-și întemeieze o familie, alături de un bărbat precum tatăl ei.

Adelina este din Brăila, dar locuiește în București. Este studentă, însă momentan are și un job.

Citește și: Cum arată iubita lui Valentin Andrieș, fostul concurent de la Mireasa și iUmor: „O iubesc foarte mult”

„Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute”, a spus Adelina Iacob la Mireasa sezon 3.

Fata se descria, la începutul emisiunii, ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Parcursul ei în show-ul matrimonial a arătat că luptă pentru ce-și dorește și folosește toate armele pe care le are la dispoziție.

Chiar și ea susținea, la testimoniale, că se enervează destul de repede și tinde să fie răzbunătoare.