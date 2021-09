Mireasa 2021, sezonul 4. Ion și Raluca s-au despărțit. Decizia îi aparține concurentului

După ce au discutat mai mult, aseară Raluca și Ion au stat mai mult împreună, băiatul a încercat să-i explice decizia lui, dar iubita sa nu a vrut să accepte ceea ce i-a spus Ion. Pe Antena Play, Ion a declarat că așteaptă și părerile fanilor despre decizia lui, dar că el nu mai vrea o relație cu blondina.

Ion și Raluca s-au despărțit

Faptul că Raluca este mai dezinvoltă l-a făcut pe Ion să fie atras de ea, doar că de multe ori el a reacționat doar la acțiunile lui, fără să țină cont de ceea ce simte. Ion i-a spus fetei că nu este omul potrivit pentru ea și că nu o poate împlini.

Raluca nu a vrut să mai audă explicațiile și a plecat de lângă iubitul ei. Tânăra s-a dus pe terasa din casa fetelor și a plâns. Ion a spus în emisia live că Raluca nu este sinceră cu el și că sentimentele ei nu sunt neapărat reale, lucru care l-a făcut să ia această decizie.

Ion spune că totul s-a consumat foarte repede între ei și că el nu simte nimic după toată această relație cu ea. Raluca a rămas fără cuvinte la explicațiile lui Ion și a spus că nu înțelege ce a făcut greșit pentru că ea așa își exprimă sentimentele.

Bunica Ralucăi a intervenit prin telefon în direct, iar atunci când concurenta a auzit vocea persoanei dragi a izbucnit în lacrimi. Doamna Cornelia i-a spus nepoatei sale să nu mai fie naivă, să se gândească mai mult înainte de a face ceva și că acasă cei dragi o iubesc mult, așa cum este ea.

Bunica Ralucăi a mai spus că Ion nu i-a prezentat de la începu încredere, dar i-au dat crezare pentru binele tinerei.

Drama Ralucăi Fat a emoționat concurenții

Raluca de la Mireasa sezon 4 a plâns în timp ce și-a spus povestea vieții. Tânăra a fost dată peste cap de divorțul părinților și boala tatălui său.

”Părinții mei sunt divorțați. Au fost și momente grele, nu pot să le exprim pentru că-mi vine să plâng. Nu ne-a pregătit nimeni, am văzut noi că urmează să divorțeze. Am rămas cu tata, a fost foarte greu. Avea cancer, mama știa, dar nu se mai înțelegeau.”, a povestit ea.

După difuzarea materialului, Raluca nu a putut să-și rețină lacrimile. Ea a explicat că a ales, la vârsta de 11 ani, să rămână cu tatăl ei pentru că voia ca cineva să aibă grijă de el.

”Fiind mai mare, am zis... că știam să mă descurc mai bine. L-am ales pe tata pentru că era bolnav. Am o relație foarte bună cu mama, țin legătura cu amândoi.”, a mai adăugat Raluca în lacrimi.

”E o poveste destul de greu de digerat. Nu m-a dat în spate povestea, oricum nu voiam să fac vreun pas azi sau mâine”, a zis Ion despre drama fetei cu care a avut o întâlnire.

Raluca Fat are 22 de ani și este din Baia Mare. Dorește să aibă alături un bărbat fidel, să nu o mintă și să o respecte. În ultima vreme nu a fost deloc respectată și are nevoie de asta. Are nevoie de atenție și iubire.