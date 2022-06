Mireasa 2022, seoznul 5. Ce face Alisia, la 2 săptămâni de când a părăsit competiția. Imaginile publicate de fosta concurentă

Alisia a avut un parcurs scurt în casa Mireasa. Tânăra a intrat în competiție pe data de 19 mai 2022 și a fost eliminată în gala de pe 28 mai, ca urmare a votului concurenților. Cu toate că a stat în casa Mireasa numai 2 săptămâni, Alisia a avut parte de aprecierile fanilor emisiunii. După ce a fost eliminată din show, Alisia Marin și-a încântat urmăritorii de pe rețelele sociale cu fotografii are mai de care mai spectaculoase.

Cum s-a lăsat fotografiată Alisia, la scurt timp de când a părăsit competiția Mireasa

În una dintre cele mai recente apariții, Alisia s-a lăsat fotografiată purtând o rochie albă, scurtă, cu un decolteu amplu.

În altă imagine, Alisia a apărut purtând un top albastru, care i-a lăsat abdomenul la vedere.

De când a ieșit din casa Mireasa, Alisia a fost foarte activă pe rețelele sciale și și-a ținut fanii la curent în privința ativităților sale. Recent, fosta concurentă a publicat imagini din Bârlad.

Deși a stat numai 2 săptâmâni în casa Mireasa, Alisia a știut să se facă remarcată. Tânăra a avut parte de o perioadă de cunoaștere cu Răzvan, însă nu a ținut mult, din cauza temerilor pe care le avea, în privința unei noi relații. În timp ce Alisia se afla în casa Mireasa, s-a aflat că a avut o relație care tebuia să se încheie cu o căsătorie în luna august, însă, în cele din urmă, despărțirea a luat locu pregătirilor de nuntă.

Ce spunea Alisia despre ea, când a intrat în competiția Mireasa

”Mă numesc Alisia, am 23 de ani, locuiesc în Râmnicu Vâlcea. Am terminat liceul și în prezent mă ocup cu make-up-ul. Cu mama mă înțeleg foarte bine, cu tata nu prea vorbesc. El a fost întotdeauna foarte rece. Nu pot spune că am avut o familie. Îmi e greu să vorbesc despre asta. Ai mei sunt divorțați de când aveam eu 2 ani”, a povestit noua concurentă de la Mireasa.

Ea a adăugat că tatăl ei era dependent de alcool și jocuri de noroc și violența domestică nu a lipsit din familia lor.

”M-am gândit că această oportunitate mă va ajuta să găsesc un om. Îmi doresc o relație stabilă, o familie. Lucrurile din familia mea mă fac să-mi doresc o familie. Sunt o persoană plină de viațî, prietenoasă, super amabilă.

Ofer multă afecțiune bărbatului de lângă mine. El trebuie să fie carismatic, plin de viață, contează aspectul fizic. Mi-aș dori să fie foarte iubitor și să-mi acordă multă atenție”, a mai spus Alisia.