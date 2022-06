Mireasa 2022, sezonul 5. Elena, în lacrimi! Concurenta nu s-a mai putut abține. Ce a afectat-o atât de tare

Adrian și Elena trec printr-o situație destul de delicată, după ce Andrei și Yana s-au despărțit din cauza dezvăluirilor făcute de cei doi. Dezvăluiri, care se traduc drept presupuneri, pentru că există nicio dovadă care să arate că Andrei i-ar face ochi dulci Elenei.

În timp ce Elena părea distantă și detașată de situația produsă, Adrian se simțea tot mai vinovat. El a și plâns în ediția live de vineri, spunând că regretă cele întâmplate, regretă comportamentul avut și mai ales asocierea cu Elena și preluarea unor atitudini și idei de la ea.

“Noi suntem vinovați de despărțirea lui Andrei de Yana”, în spune Adrian, Elenei, în timp ce se afla în bucătărie. “Eu am greșit că nu m-am dus să-i spun direct lui Andrei, în față, când am observat că se uită într-un fel la tine, că are anumite remarci”, mai spune Adrian.

“Da, cred că puteai să te duci să-i spui asta. Adică să-l întrebi măcar, să vezi care e părerea lui”, spune Elena detașată. “Eu ți-am zis, la mine a fost doar conversația aia”, mai adaugă bruneta.

Elena a plâns în timpul emisiunii Mireasa, Capriciile iubirii, dar și în casă după un gest al bunicii Elena

Ceva mai târziu, doamna Dana intra în bucătărie, iar bunica Elena se temea că va fi luată la ochi pentru că stă de vorbă cu persoanele non grata din casă.

“Hai că trebuie să plec, că mă vede aici, între voi. Așa făceam când era Nora. Trebuia să plec, fata știa…”, spune buni Elena.Astfel, faptul că bunica Elena s-a retras din compania Elenei ca să nu o supere pe doamna Dana, a făcut-o pe tânără să plângă.

“Hai, mă, buni..! Hai, mă, buni, chiar așa!? Deci îmi dau lacrimile, serios acum! Cum să faci așa ceva!”. Acest gest a afectat-o foarte mult pe Elena și s-a confesat lui Adrian. După prezentarea imaginilor la Mireasa, Capriciile iubirii, de la Antena Stars, Elena a izbucnit în lacrimi și în platou.

În schimb, doamna Dana a avut o atitudine dezaprobatoare la gestul bunicii Elena. Ea nu este de acord cu felul în care a procedat și a spus clar că nu o deranjează să stea cu ei: "Buni, faci ceea ce simți și stai lângă cine îți dorești".

Elena a plâns: “Am înțeles-o, dar chiar așa să te ridic de lângă mine. Adică, ok, dacă vorbeam despre doamna Dana, dar până la urmă nu vorbeam de nimic”, spune Elena plângând.