Mireasa 2022, sezon 5. Acuzații dure la adresa Giovanei. Ce informații au sosit pe adresa redacției

Sora unei cunoștinte a Giovanei a trimis informații compromițătoare la adresa fetei. Aceasta a afirmat că tânăra a plecat din club alături de doi băieți și că a întreținut relații intime cu ambii. Giovana a negat vehement toate acuzațiile.

Ce acuzații sunt făcute la adresa Giovanei

”A fost cu ambii băieți în aceeași seară, cunoscându-i atunci. Nu știu dacă era într-o relație. Ce mai știu de la o prietenă, Giovana s-a dat la prietenul ei în club. Giovana a întreținut relații intime cu el și i-a zis tipei în față. Fratele meu nu a stat cu ea, nu s-a afișat. Dimineața atunci ce s-a întâmplat.”, a zis femeia.

Ea a mai afirmat că fratele ei ar fi mers cu Giovana la un club de swingers, unde fata ar fi întreținut relații cu alte persoane. ”A întreținut relații intime cu mai mulți, o nebunie totală. Se dă cine nu e.”

Reacția Giovanei la acuzațiile aduce

”Sunt foarte grave, eu nu am făcut așa ceva, să mă duc într-un club și să... Nu o cunosc, cu el nu m-am culcat. Cu prietenul lui nu. El a vrut, dar eu nu. Vreau să demonstreze cum m-am culcat cu el, pe bune. Eu știu ce am făcut și ce nu. Nici măcar nu există în Timișoara club de așa ceva. Nu am fost niciodată în Arad.”, a explicat Giovana.

”Ce să zic, că am avut un băiat cu care m-am culcat după o noapte în club?! Care e problema. Poate să spună orice vrea. Eu știu ce am făcut”, a mai adăugat Giovana.

”Mie nu mi-a povestit nimic, nu știu dacă e adevărat. E un șoc, nu știu dacă e adevărat. Așa pot să scot și eu.”, a afirmat și Sese.

Fostul iubit al Giovanei, cuvinte grele la adresa fetei

Fostul iubit a vorbit în termeni foarte urâți despre Giovana, iar asta nu i-a picat deloc bine lui Sese.

”Cum vorbește... nu ai ce să ceri. Eu i-am mai spus. Ne-am separat acum câțiva ani.”, a declarat Giovana. Sese s-a enervat și l-a numit ”pârlit” pe fostul iubit, care a și agresat-o pe fată.

Cine e Giovana de la Mireasa sezon 5

Giovana are 21 de ani și este din Timișoara. Intrarea in casa Mireasa speră sa fie o oportunitate: ”De toate relațiile de până acum numai eu am tras si apoi ei au venit la mine. Așa ca mi-am propus sa nu mai trag de nimeni. Eu cred foarte mult in dragoste la prima vedere.”

Concurenta este trader, om care tranzacționează criptomonede. E singură ”de pe la sfarsitul lunii august, după o relație de câteva luni”.

La Mireasa speră să întâlnească un bărbat respectuos, de încredere: ”Să fim cei mai buni prieteni, sa putem sa ne spunem orice. Fizic nu ma intereseaza, nu mă uit la asta. Mulți mi-au zis de multe ori ce-i cu urâtul asta, dar nu m-a interest niciodată. Ca, uite! Și dacă-i frumos și te bate, ce conteaza frumusețea?! Oricum e trecătoare.”