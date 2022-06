Mireasa 2022, sezon 5. Ce dureri ascunde doamna Mioara. Care e motivul pentru care spune mereu că are probleme acasă

”Tu ești ca mama, spuneți lucruri la nervi. Dacă spuneți anumite lucruri, gata, e mai ușor. Semănați foarte mult voi două”, a zis Andrei, cu puțin timp înainte să intre la Mireasa - Capriciile Iubirii.

”Oamenii pe care-i iubesc, care mă enervează, dacă nu sunt în stare să îi omor. După mă schimb, dar sunt oameni care rămân așa...”, a sărit doamna Mioara.

Ce dureri și probleme are doamna Mioara de la Mireasa sezon 5

Andrei a reafirmat că iubita și mama lui au multe lucruri în comun. ”De asta nu vă înțelegeți. Ea, când o deranjează ceva în relație, își ia papucii, jucăriile și pleacă. La fel ai făcut și tu, crede-mă, eu știu asta.”

”Am făcut pentru că am prea multe pe cap, am avut o viață foarte grea.”, a zis doamna Mioara și Andrei a spus că se referă la relația ei cu tatăl lui.

”Și el a făcut destule. Acum stă bine mersi, colo acasă. Eu am dus mult mai multe animale și m-am descurcat. Mai lasă-mă, Andrei, nu mai ține tu apărarea că nu mai poți de tatăl tău, eu înțeleg că e tatăl tău. Doi ani de zile cine a muncit acasă?! Iar îl ridici pe el. (...) Problemele mele nu le-aș dori să le aibă nimeni. Am multe pe cap și de aia fac așa.”, a zis doamna Mioara.

Se pare că doamna Mioara a avut o soacră care nu a acceptat-o. Au locuit și aproape, iar mama lui Andrei a explicat că a fost nevoită să suporte pentru că avea copiii de crescut.

”Nu m-a vrut de la bun început și atât. Altceva nu mai discut. Bine, acum nu mai este. E moartă de 12 ani. Nu m-am simțit bine, nu ai cum. A făcut destule (n.r. soacra). Eu am suportat pentru că am avut copiii mici, am avut motiv să stau să-i cresc. A avut și înainte, nu chiar ceva exagerat. Nu m-a plăcut pe mine, voia să ia pe altcineva”, a explicat doamna Mioara.