Mireasa 2022, sezon 5. Cine i-a trimis, de fapt, biletul ascuns lui Leo. Persoana respectivă a explicat și motivul

”Eu sunt Oana, am trimis bilețelele lui Leo. Am AWB-ul, este numele dat, numărul de telefon. Eu am fost susținătoare Leo-Nora până a fost Nora în casă. După aceea, Nora nemaifiind concurentă, l-am susținut doar pe Leo. I-am trimis mai multe scrisori, nu știu care a fost motivul sau din ce cauză au fost oprite și nu au putut ajunge la el.”, a zis femeia.

Oana, susținătoarea lui Leo, nu vede cu ochi buni relația lui cu Anda. ”Când Leo cu Anda au început jocurile, nu mi-am plăcut la ce nivel consider eu că s-a coborât Leo. A recurs la niște chestii despre care, din punctul meu ca susținător, cred că am avut dreptul să-i spun că a fost o treabă penibilă”, a mai adăugat ea.

Nora a negat faptul că ea ar fi trimis biletul

”De când s-a întâmplat cuplul lor nu mă mai uit. Am primit o grămadă de mesaje că eu am ascuns în cutia de proteine un bilețel. Nu este adevărat.

Dacă susținătorii noștri au făcut chestia asta, eu nu pot să iau la rost pe cineva. Nu pot să mă duc și să scriu pe pagina mea de Facebook ”cine a fost?”. Nu am nicio legătură, nu eu am trimis”, a clarificat Nora situația.

Ea a mai zis că în bilet existau și părți care au deranjat-o, mai exact afirmațiile făcute despre hainele ei.

”Nu că m-a deranjat, era o chestie... Da, mi-a purtat hainele. Unde ai fost la date cu Leo, bluza. Sunt și colanții negri.”, a precizat fosta concurentă.