Mireasa 2022, sezon 5. Doamna Dana a aflat detalii neștiute despre trecutul amoros al Larisei. Ce a dezvăluit concurenta

Camerele de filmat au surprins o discuție importantă între doamna Dana și Larisa, după difuzarea emisiunii Mireasa de pe 31 martie 2022. Viața amoroasă a concurentei a fost pusă în prim-plan de mama lui Leo, devenind un subiect dezbătut în cadrul show-ului Mireasa - Capriciile Iubirii.

Materialul în care Laria făcea confesiuni neștiute despre fosta sa relație i-a surprins pe telespectatorii de pe AntenaPlay. Tânăra și-a „deschis sufletul” în fața doamnei Dana și a dezvăluit că fostul partener făcea lucruri de neacceptat pe ascuns.

„Făcea pe ascuns, știa că mine nu-mi place deloc. Aveam încredere totală în el. (...) 4 ani am stat cu el. Mi-a pus capac chestia aia, dar am fost foarte îndrăgostită de el. Ai mei îl plăceau foarte mult. Mi-a fost greu până mi-am revenit după despărțire câteva luni, mergeam la muncă și plângeam. (...) În ianuarie am făcut 2 ani de când ne-am separat, am mai cunoscut băieți de atunci, dar nu a funcționat.”, a dezvăluit Larisa.

„Mie îmi place de tine așa cum ești, cred că multe te invidiază, ar vrea multe să fie ca tine.”, i-a răspuns doamna Dana.

De ce se teme Larisa să își facă o nouă relație

Întrebată de Gabriela Cristea în cadrul emisiuni Mireasa - Capriciile Iubirii despre motivul adevărat pentru care nu se atașează de un băiat atât de repede, Larisa a răspuns sincer că îi este teamă să nu aibă o relație ca cea anterioară.

Concurenta a mărturisit faptul că fostul partener a înselat-o cu o colegă de la muncă.

„Chiar mi-a fost greu și simt că m-am schimbat foarte mult. M-a înșelat cu o colegă de muncă. Eu cu ea nu am vorbit față în față, ci doar prin mesaje. (...) Mi-a trebuit mai mult timp ca să mă refac, mi-a fost mai greu. Și îmi e mai greu acum să am încredere în bărbați”

Sabrina, Larisa și doamna Dana, discuție în contradictoriu cu Nora

Sabrina, Larisa și doamna Dana au luat-o în „vizor” pe Noră. Cele trei au discutat despre trecutul concurentei, dar și despre faptul că ține anumite lucruri secrete. De asemenea, Larisa consideră că povestea iubitei lui Leo despre investiția sa într-un ONG.

„Nu înțeleg aici implicarea Larisei, se bagă din nou unde nu îi fiebe oala. Mai bine ajut eu animale decât să îmi cumpăr rochițe scumpe. Se poate verifica, ascultă-mă, te rog frumos, că ai vorbit destul. Te rog frumos, nu-ți mai da cu părerea. E fix problema mea în ce am investit eu banii.”, a fost replica Norei.

„Ok, am tot dreptul să te cred sau să nu te cred. Dacă ai mințit o dată... Să te creadă cine vrea, eu nu cred”, i-a răspuns Larisa.

În discuția celor două a intervenit și doamna Dana, care s-a decis să îi țină partea Larisei: „De unde ai avut tu bani să cumperi acele hectare? Aici e problema! Nu te mai victimiza, că nu își are rostul. Ai distrus două familii, doi bărbați căsătoriți.”