Mireasa 2022, sezon 5. Inimioara spune că Sebastian a avut un comportament neadecvat față de ea. Ce spune el

”Sâmbătă nu am făcut prea bine, dar astăzi chiar sunt bine. Am vrut să fac o surpriză și cea surprinsă am fost eu pentru că așa se întâmplă în viață. Am vrut să-o fac o surpriză de ziua lui. El insista să vin în acea sâmbătă la ziua lui, i-am spus să sunt la serviciu și o să vin luni”, a zis Inimioara.

Inimioara a povestit cu lux de detaliu cum s-a comportat Sebastian față de ea

Ion a vrut să o completeze și a specificat că vărul lui Sebastian l-a sunat și i-a propus să-i facă o surpriză lui Sebastian: ”Adu-o tu pe Inimioara.”

Fata și-a continuat povestea: ”Sâmbătă ajung în gară, mă ia Ion din gară cu mașina, mergem la Craiova. I-a venit ideea să mă bage într-o cutie, să fie așa o surpriză. A sosit Sebastian, nu era foarte surprins...

Am zis că poate e din cauza emoțiilor, nu te așteptai. El a ridicat cutia și m-a văzut. A rămas așa puțin șocat. Am mai făcut câteva poze și a plecat la el acasă, a spus să se pregătească pentru la restaurant pentru că acolo avea lor petrecerea. Eu am plecat cu el și cu vărul lui cu mașina, Ion, Raluca și fetele au plecat cu altă mașină.

Pe drum îi spun lui Sebastian să mergem la o florărie, să iau un buchet de flori pentru mama ta. Așa e frumos dacă te duci la cineva acasă, așa sunt eu. A început să vorbească cu ton ridicat: ”Nu are nevoie de florile tale. Că ce să faci cu florile, că ne grăbim la restaurant. Că fac ceva pe florile tale.”

Am rămas așa, ok. În spate, vărul lui tot îi spunea ”Măi, termină gata”. El tot insista și a fost o fracțiune de secundă, vărul lui i-a dat o palmă peste ceafă sau peste umăr, el fiind la volan. Din mers, el s-a ridicat de pe scaun, a lăsat volanul și s-a întors în spate să-i dea o palmă. Eu am rămas șocată, în trafic tu faci așa ceva?! (...) A avut o reacție care pe mine efectiv m-a speriat.”, a mai povestit Inimioara.

”După acest incident am ajuns acasă la el, am făcut cunoștință cu părinții lui. Mi-a spus să cobor să vorbim. M-a întrebat dacă oficializăm și noi relația, iar eu i-am zis: ”Nu, nu pot să oficializez nimic cu tine pentru că ai avut reacțiile pe care le-ai avut și clar nu îmi doresc acest lucru”, a mai adăugat fata.

Atunci Sebastian i-ar fi zis să își ia bagajul cu haine, moment în care Inimioara i-a zis că nu va face asta pentru că își dorește să se întoarcă acasă. ”Poți să-l iei de acum că oricum nu ești invitată la petrecere. La revedere”, i-ar fi spus el.

Cum explică Sebastian comportamentul avut față de Inimioara

”Eu sunt foarte de acord cu persoana Inimioara Mariana sau ce nume are. Sunt foarte fericit că spune lucrurile care sunt adevărate, îi mulțumesc foarte mult că a participat. (...) Eu nu am știut că ea îmi face o surpriză, nu știam ce e în cutia aia, credeam că e o minge de fotbal. Este vina mea și am greșit foarte mult față de ea. Îmi recunosc greșeala. Doresc să-mi cer scuze față de Inimioara. Îmi cer enorm de multe scuze față de tine Inimioara că nu ai participat la emisiunea zilei mele de naștere, totodată sunt foarte trist că Ion și cu Raluca nu au participat și ei.”, a spus și Sebastian.