Mireasa 2022, sezon 5. La o zi după ce a visat-o, Leo a revăzut-o pe Nora. Cum se simte tânăra

”Mă simt binișor, urmez un tratament.”, a zis Nora care a zâmbit pe tot parcursul intervenției telefonice. Fosta concurentă de la Mireasa sezon 5 a spus că a încercat să se odihnească și că nu s-a uitat la emisiune, însă a urmărit câteva filmulețe cu Leo.

”Chiar nu mă așteptam să te văd în seara asta. E ceva dubios. Eu sunt bine, tu cum ești? Asta eram curios (n.r. să vadă cum arată degetele Norei). Super.”, a zis fiul doamnei Dana la emisiunea Mireasa Capriciile Iubirii de la Antena Stars.

Nora l-a asigurat că este bine: ”Sunt bine, mănânc, iau tratament. O să fie bine, cum am discutat.”

Ce au răspuns Nora și Leo când au fost întrebați dacă le este dor

Când a fost întrebat dacă îi este dor de Nora, Leo a refuzat să răspundă: ”Prefer să nu răspund la întrebarea asta. Sunt întrebări la care nu vreau să răspund.”.

De cealaltă parte, fosta concurentă a zis că nu vrea să-l întrebe dacă îi este dor de ea: ”Nu o să-l întreb. Prefer să nu răspund la întrebarea dacă îmi este dor de el.”

Atunci Ion a afirmat că cei doi par să aibă un pact. ”Noi am discutat ceva la ieșirea noastră din casă, nu vreau să rediscut discuția noastră. Leo știe ce am discutat, el știe despre ce e vorba. Că în primul și primul rând să mă fac bine, să mă pun pe picioare și să am grijă de sănătatea mea.”, a explicat Nora.

Ea a mai afirmat că doar ”Bunul Dumnezeu știe ce se va întâmpla” după ce Leo va ieși din competiția Mireasa.

”Nu vreau să se interpreteze că aș ieși din casă pentru ea. Pur și simplu parcursul meu s-a terminat. De asta am rugat să ies. Nu cred că ar mai fi cazul ca Nora să intre în casă. Evoluția noastră în casă ne-a demonstrat că locul nostru, fie și separat, nu e aici.”, a declarat și Leo.