Mireasa 2022, sezon 5. Leo, despre Nora și Aron: ”Mă deranjează alianța asta între reciclabile”

Acesta i-a numit pe ambii ”reciclabile” și în emisia live Mireasa Capriciile Iubirii a explicat la ce se referea.

Doamna Dana l-a susținut pe fiul său și a spus că a dorit să fie la egalitate cu toți concurenții din casa Mireasa, însă nu s-a putut.

”Consider că am vrut să fim cumva la egalitate, din păcate nu se poate și ne-am retras. Este mai bine. Ăștia suntem noi ca oameni, mergem înainte până se termină această emisiune. Mă bucur de experiență. Ne-am demonstrat că suntem puternici și că putem să trăim cu tot felul de caractere în casă. Cam asta e.”, a zis doamna Dana.

Leo, explicații după ce i-a numit ”reciclabile” pe Nora și Aron

Leo a sărit să o completeze pe mama sa: ”Prin egalitate se referă la a fi bun cu toată lumea. Ca să nu se mai interpreteze. Am spus că am fost mâhnit, am spus cuvinte grele. Nu neapărat că cei care au ieșit din casa Mireasa sunt mai prejos decât noi, dar își doresc să fie actuali, în condițiile în care tu doar faci rău. Ok, ai ieșit afară, încearcă să revii frumos în emisiune, să arăți că ai evoluat. Nu te întoarce un om urât.”

Leo susține că Aron avea cuvintele Norei, așa că e normal să se gândească la o alianță: ”Mă refer la acuzații. Au fost chestii mult mai mult decât treaba cu bunica. A fost și chestia cu inelul, care nu aveau nicio legătură și nu avea cum să vină din partea lui.”

Fiul doamnei Dana a mai adăugat că nu se poate înțelege comportamentul lui Aron și că singura explicație este că el s-a aliat cu Nora. Mai multe detalii despre acest subiect găsiți în materialul video din galeria foto.