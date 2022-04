Mireasa 2022, sezon 5. Yana a avut o relație cu un bărbat mai în vârstă: ”Nu era căsătorit”

Un mesaj trimis de un telespectator a dezvăluit că Yana a avut un iubit cu 20 de ani mai în vârstă decât ea. În text se menționa că bărbatul era căsătorit.

”Nu a fost căsătorit, are copii și cam atât.”, a afirmat Yana, care a susținut că a călătorit în zece țări. ”De la 18 am călătorit”, a mai subliniat ea.

Yana a declarat că relația a fost scurtă. ”Eu am spus că nu aș vrea să discut despre relațiile astea...”, a menționat concurenta. Ea a zis că nu s-a simțit diferența de vârstă.

Cine este Yana de la Mireasa sezon 5

„Mă numesc Yana, am 23 de ani în Republica Moldova. De la 18 ani eu mă bazez numai pe mine și nu pe altcineva. Activez în domeniul frumuseții. Caut un bărbat cu care să am interese comune. Să fie inteligent. Eu cred că eu sunt o persoană destul de sensibilă, naivă, și câteodată nu am încredere în oameni. Ultima relație n-a mers din cauza mai multor factori.

Aveam 18 ani când l-am întâlnit, el era mai mare cu 6 ani decât mine. Pe parcurs am înțeles că aveam dorințe diferite. El m-a înșelat, eu l-am iubit din tot sufletul. M-a afectat foarte tare asta. Eu am vrut copii cu el. Eu nu intru pentru cineva anume. Intru cu inima deschisă”, a povesstit Yana la începutul emisiunii.