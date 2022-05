Mireasa 2022, sezon 5. Părinții Elenei și-au spus părerea despre Adrian. Ce a zis mama despre pretendentul fiicei

Într-o discuție cu Adrian, Elena de la Mireasa sezon 5 i-a spus că părinții ei nu au fost de acord cu venirea ei în show-ul matrimonial.

”La început oscilam așa, pe urmă am zis să fie și ea mulțumită, să nu zică... Este o emisiune interesantă, nu pot să zic nimic de ea. Depinde acum de situație, de oameni.”, a zis tatăl fetei.

Ce părere au părinții Elenei despre Adrian de la Mireasa sezon 5

Domnul Ion, tatăl Elenei, a subliniat faptul că nu trebuie să-l plac el pe Adrian, ci că decizia fetei contează.

”Nu trebuie să-mi placă mie de Adrian. Dacă vrea să treacă pe la noi îl așteptăm cu plăcere. Oricine vine la noi este primit. Eu pe ea o aștept cel mai repede, ea e totul pentru noi. Îmi place emisiunea și cum este realizată, dar nu pot să găsești toți oamenii să fie la fel.”, a zis domnul Ion, tatăl Elenei.

Domnul Ion a fost întrebat ce meserie a avut și el a răspuns: ”Eu am avut mai multe meserii că mi-au plăcut mai multe, am fost și inginer, am fost și la SNSPA. Am făcut mai multe lucruri în viață. Politician, dar mi-am dat seama că politica pentru mine... în politică nu poți fii om corect”.

De cealaltă parte, doamna Ioana, mama fetei, a dat de înțeles că Elena are nevoie de un bărbat matur alături.

”Nu pot să zic nimic deocamdată de Adrian. Nu e vorba de frumos, de urât, dar Elena e mai matură, mai... Să nu rămână dezamăgit. Elena știe ea pe ce drum să meargă, avem toată încrederea în ea.”, a spus și doamna Ioana, mama concurentei de la Mireasa sezon 5.