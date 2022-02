Mireasa 2022, sezon 5. Tatăl Alexandrei a intervenit după discuțiile dintre fată și Aron. Ce a sfătuit-o

”Îmi explodează capul, nu mai pot.”, a zis Alexandra și a început să plângă în brațele Norei. S-a întâmplat după ce ea și Aron au avut o nouă discuție.

Încă de sâmbătă, relația lor este tensionată și concurenta consideră că băiatul are un comportament exagerat.

Ce părere are tatăl Alexandrei despre relația dintre ea și Aron de la Mireasa sezon 5

”Așteptăm să treacă timpul, ușurel, pas cu pas.”, a zis Aron. ”Suntem ok. Nu știu, cum i-am spus și lui, sunt puțin pierdută în gândurile mele. Nu că nu sunt sigură. În momentul în care am văzut reacțiile, am început să-mi pun semne de întrebare pentru că am sentimente puternice pentru Aron. Simt că îl iubesc, dar mă gândesc la ce se va întâmpla în afara casei.”, a spus Alexandra.

Tatăl Alexandrei a intervenit în direct: ”Am considerat că ar fi cazul să intervenim. Noi am încercat să îi susținem, dar deja primim foarte multe mesaje referitor la ei. I-am lăsat să se cunoască. Am crezut că după incidentul de săptămâna trecută, și-a dat seama că exagerează. Mi se pare că exagerează, ne cunoaștem fata destul de bine.

E o fată sensibilă și consecințele vor fi mai grave în afara casei Mireasa. Consider că aproape totul nu o să mai meargă așa cum am început să îi vedem la început. Noi considerăm că Alexandra ar trebui să se gândească mult mai bine pentru că de afară se vede cu totul altfel.”

”Ce pot să spun e că îmi pare rău că v-am făcut fata să plângă. O să fiu alt om, mi-am gestionat mult mai bine reacțiile văzându-le”, a încercat să zică Aron, dar tatăl Alexandrei i-a reamintit că a mai avut o dată acest discurs.

Aron a mai cerut o șansă. ”Nu depinde de mine, totul depinde de Alexandra. Șanse cred că ți-a mai dat Alexandra.”, a zis domnul Marian.