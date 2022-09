Mireasa 2022, sezon 6. Denisa susține că a avut o relație cu un bărbat căsătorit, care avea și copii. Cum a aflat că o minte

”Mi s-a întâmplat o dată (n.r. să aibă o legătură cu un bărbat căsătorit). Aveam un fel de relație la distanță. Călătorea mult și la un moment dat am aflat că mai are o întreagă familie pe lângă. Nu am aflat după două ore, după vreun an. Vorbeam, eram în stadiul de vorbit, cum ar fi.”, a povestit Denisa.

Tânăra se afla pe terasă, alături de Miruna și Raluca. Ultima s-a arătat foarte intrigată de toată situația și a pus o mulțime de întrebări. Astfel, Denisa a dezvăluit că bărbatul avea și copii.

Denisa spune că a aflat adevărul de la soția bărbatului

Când a aflat că acesta are o familie, tânăra a pus punct: ”Între noi fie vorba, era un tip care chiar... Era mișto tipul, rău. Din păcate, nu a fost să fie.”

”Nu a fost să fie al tău, era puțin al alteia”, a remarcat imediat Raluca.

”Frate, dacă nu știi, nu știi. Ce să faci?! Măi, eram în stadiul de vorbit. Vorbeam și... Nu am înțeles. Nevasta avea cumva treabă cu copiii. Nu aveam aștepări de la el, călătorea mult, nu aveam eu cu relațiile la distanță. Vorbeam așa, câteodată. Ne mai vedeam, mai ieșeam. După m-a căutat nevasta sa, m-am simțit ca ultimul om. M-a jignit, m-am simțit rău tare. (...) M-am simțit rău pentru că vedeam că suferă, cât de tare o doare.

Plângea tare... Și jignirile pe care mi le-a adresat... Îi simțeam durerea, traumatizantă situație. Nu aveam așteptări de la el, abia mă despărțisem de fostul și, în anul ăla, mă mai vedeam cu fostul și încercam o reabilitare a relației. Era complicată viața mea de atunci. Cu el s-a tăiat tot. M-a căutat, dar nu i-am mai răspuns la mesaje”, a mai explicat Denisa.

Concurenta de la Mireasa sezon 6 spune că nu s-a considerat amantă pentru că doar vorbeau și nici nu cunoștea faptul că bărbatul avea o viață dublă. Mai multe detalii în materialul video din galeria foto.