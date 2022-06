Mireasa 2022, sezonul 5. Care este motivul pentru care Sabrina a avut o reacție indiferentă la accidentarea lui Perneș

Sabrina și Perneș trecut din nou prin momente grele în relația lor. Atitudinea indiferentă a concurentei la accidentarea logodnicului său a pus telespectatorii pe gânduri. Tânăra a decis să nu se intereseze de starea de sănătate a concurentului, chiar dacă acesta a trecut pe lângă ea atunci când a plecat spre spital.

În urma incidentului, Perneș s-a ales cu mâna în ghips pentru 4 - 7 zile, semn că lovitura a fost una destul de dureroasă. Sabrina a dezvăluit că l-a auzit pe partenerul său cum dădea cu pumnii în sacul de box, dar nu a intervenit, crezând că este sportiv și știe el mai bine ce face.

La întoarcerea în casa Mireasa, tânărul a avut o discuție cu Valentin în grădină despre atitudinea logodnicei sale. Perneș a primit mai multe încurajări din partea colegului său de emisiune în privința situaței în care se află.

„Chiar se vede că ai luptat, că te lupți. Nu te-ai dat bătut. N-ai ce să-ți reproșezi!”, i-a spus Valentin.

Cum explică Sabrina atitudinea după accidentarea lui Perneș de la Mireasa

În cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, de la Antena Stars, Sabrina a încercat să lămurească lucrurile și să dezvăluie motivul pentru care a avut o atitudine indiferentă la accidentarea logodnicului său.

Se pare că înainte de incident, cei doi au avut o discuție prin care au decis să se separte, fapt care a făcut-o pe concurentă să nu reacționeze la lovitura lui Perneș.

„Noi înainte să se întâmple chestia asta avusesem o discuție. Noi am vorbit afară și în discuția respectivă am venit cu ideea de a ne separa cumva, când ar fi mai ok pentru amândoi. L-am auzit, dar l-am lăsat să își facă treaba. Când a venit medicul, nu am știut exact ce pățise sau cum pățise. Sincer, am avut un orgoliu mare. Am zis că nu mă duc, pentru că noi avusesem discuția înainte. Am zis că nu mă mai bag din nou în viața lui și că îmi văd de ale mele. Nu era singur, erau medicii, nu m-am băgat eu peste ei. (...) Nu m-am gândit niciodată că ar putea fi atât de grav”, a transmis Sabrina.

„Eu văd o Sabrina care vrea să pună punct unei relații. (...) Vedem constant că tu ai anumite nemulțumiri la adresa ei, de ce tragi de relația asta? Simt că statutul de victimă îi prinde foarte bine la public”, i-a spus Andreea lui Perneș.

Sabrina și Perneș au discutat din nou despre relația lor într-o pauză. Concurenta susține că nu-i ușor orice decizie ar lua: „Nici să mă despart nu-mi este ușor pentru că mă doare, iar dacă stau așa îi fac mult rău. N-aș face pasul următor până nu sunt sigură (...) Nici eu nu știu ce să cred, dar eu știu sigur că-l iubesc”.