Mireasa 2022, sezonul 5. Cosmin și Doamna Robertina au fost la Mireasa Capriciile Iubirii. Ce a spus concurentul despre gestul său

De cum a intrat aseară în platoul emisiunii, Cosmin s-a salutat cu toți băieții mai puțin cu Aron. Acesta este singurul cu care nu s-a îmbrățișat, deși toți au fost bucuroși să-l vadă.

Cosmin și Doamna Robertina au fost la Mireasa Capriciile Iubirii

Cosmin a spus că regretă gestul său și dacă se va întoarce în competiție azi, el va alege să nu mai dea curs niciunui conflict. Surprinzător sau nu, Andrei a fost vocal aseară în emisiune și a spus că se bucură să-l vadă pe Cosmin, că i s-a simțit lipsa în casă și că el va vota să reintre în competiție. Cu atât mai mult, Andrei a spus că toți băieții vor vota pro intrarea lui Cosmin pentru că toată lumea merită o a doua șansă.

Doamna Robertina a spus că toată această perioadă de izolare a fost foarte bine pentru că s-a odihnit și a dormit foarte mult. Aceasta le-a spus băieților din casa Mireasa să încerce să se controleze fiecare și să înțeleagă că sunt toți egali.

Referitor la Alexandra, Cosmin nu a vrut să spună dacă i-a fost sau nu dor de ea. Cu toate acestea, Alexandra a stat mai mult în compania lui Aron în casă și potrivit spuselor lui Cosmin, acesta speră că și-au rezolvat toate problemele din fosta relație.

Cum explică Cosmin gestul care a dus la descalificarea lui

După ce au părăsit casa Mireasa, Cosmin și doamna Robertina au fost prezenți în platoul Mireasa- Capriciile Iubirii unde au explicat cum s-a ajuns la gestul care le-a adus descalificarea din competiție.

”Tot încercau de... Andrei din totdeauna și Aron, au făcut ei o mică alianță. Habar nu am, prietenia lor acolo și tot încercau să dea în relația mea, în familia mea, că eu nu am școală, că eu nu am... de fiecare dată și tot încercau șicanări. Și la petrecere râdeau de mine și de Alexandra. Am tăcut din gură...”, a spus Cosmin.

Băiatul susține că a fost provocat în mod repetat de către Aron, fostul iubit al Alexandrei.

”După relația lor a început să scoată niște vorbe foarte urâte despre Alexandra. Cred că știți când a spus acele vorbe urâte, că ce făcea el, că nu vedeau camerele când... chestii de genul ăsta. Nu le-am băgat în seamă. A încercat să o denigreze pe Alexandra, nici pe ea nu avea cu ce, dar pur și simplu să facă rău. Tot așa, Andrei toată ziua bună ziua că mă bate, că face, că mă prinde, că ieșim de aici. Cred că le știți, știm deja povestea.

Iubitul Alexandrei a mai afirmat că nu are pretenția să-l respecte nimeni din casă. ”Cât suntem în casa băieților, mă pot jigni, îmi pot spune orice, amenințări. Suntem băieți, trecem peste. Dar când se ajunge la mama mea... familia aici este mama și Alexandra...”, a mai declarat Cosmin.