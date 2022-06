Mireasa 2022, sezonul 5. Mama lui Perneș a sunat la Mireasa Capriciile Iubirii. De ce este supărată pe fiul ei

După ce doamna Eleonora s-a arătat deranjată de faptul că Perneș nu i-a luat apărarea atunci când doamna Dana a jignit-o și i-a spus că nu are niciun copil și nu este mamă, Perneș nu a avut nicio reacție. Confidenta sa a avut parte de susținere doar din cuplul Valentin-Alina.

Mama lui Perneș a sunat la Mireasa Capriciile Iubirii

În timpul emisiunii Mireasa Capriciile Iubirii a sunat o nepoată a doamnei Eleonora care i-a luat apărarea acesteia și i-a spus mami de nenumărate ori. Femeia a spus că doamna Eleonora a crescut 8 nepoți la fel ca o mamă și că a avut grijă de ei cum nu se putea mai bine.

După această conversație, prin telefon a intrat mama lui Perneș care a condamnat vehement atitudinea fiului ei față de doamna Eleonora. L-a rugat pe acesta să-i ceară scuze și i-a amintit că a intrat în competiție de mână cu aceasta.

Doamna Eleonora i-a mulțumit lui Perneș că a adus-o în competiție și deși băiatul a spus că nu mai are nevoie de susținerea ei și că poate să rămână cu Valentin și Alina, confidenta a spus că ea va veni la nunta lor chiar dacă nu o să fie invitată.

De asemenea, mama lui Perneș a spus că o așteaptă pe doamna Eleonora afară și că abia așteaptă să bea împreună o cafea.

Eleonora, rănită de faptul că Dana a spus, din nou, că nu e mamă

Într-o discuție cu Răzvan și Larisa, doamna Dana a spus că în casă sunt doar două mame, respectiv ea și doamna Mioara și că mai există o bunică și o însoțitoare. Nu este prima dată când mama lui Leo punctează faptul că doamna Eleonora nu a adus pe lume copii.

Nu i-a picat deloc bine doamnei Eleonora, care se consideră o mamă bună, în ciuda faptului că nu a adus pe lume proprii copii. Ba mai mult, există un motiv dureros pentru care ea nu a reușit să aibă proprii prunci.

Doamna Eleonora nu are copii biologici, însă și-au crescut nepoții, care îi spun ”mami”. Ea a subliniat, nu o dată, că mamă nu ești doar dacă aduci pe lume un copil.

Însoțitoarea lui Perneș a fost în pragul lacrimilor când a discutat despre acest subiect și a explicat care este motivul pentru care nu a reușit să rămână însărcinată și să aducă pe lume copii.

”Dana îmi pare rău că vorbește așa. Chiar dacă nu am copii, să știi că am crescut nepoții. Poți să suni și să întrebi. Sunt mândră de nepoți.

Exact cum și Sabrina a fost crescută de mătușă, și eu am avut grijă de nepoții mei. Niciodată nu acuza un om care nu are copii, poate are un suflet mai bun decât părinții din ziua de asta. E a treia oară când îmi spui că eu nu am copii.”, a zis doamna Eleonora.

Ea a fost întreruptă de doamna Dana care a întrebat: ”Real ai copii?! Ai crescut copii”. Atunci, doamna Eleonora a zis: ”Dar știi tu de ce nu am putut să am copii? Poți să ai și să-i abandonezi, dar poți să și adopți și să fii mamă.

E a treia oară când mă jignești că nu am copii. Doi, asta nu înseamnă tu ești mult mai apropiată. Nu am făcut copii pentru că nu a putut soțul. A fost infertil și am respectat decizia mai departe. Nu înțeleg de ce ea aruncă. De multe ori, un om care nu are copii e mult mai atașat de ceilalți toți.”