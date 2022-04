Mireasa 2022, sezonul 5. Rezultatele cursei de eliminare. Dani a primit cele mai multe voturi și este eliminat

Noua ediție a emisiunii Mireasa a adus surprize pentru toți cei din casă. Publicul a avut timp să aleagă dintre cei intrați în cursa pentru eliminare numele celui care va părăsi casa Mireasa.

În cursa pentru eliminare de pe platforma de vot Mireasa au fost: Dani și Aron. Simona Gherghe a fost cea care a anunțat cine trebuie să își facă bagajele.

Dani a fost eliminat de la Mireasa pe 16 aprilie 2022. Procentele de la cursa de eliminare

Votul publicului și-a spus cuvântul atât în clasamentul favoriților, cât și în cursa pentru eliminare.

S-a votat intens la cursa pentru eliminare, iar acuzațiile la adresa lui Dani în din această săptămână par să fi înclinat enorm balanța.

Proporția este de 81,44% la 18,56%, o diferență foarte mare. Cel votat în propriție de 81,44% să părăsească astăzi emisiunea Mireasa este Dani.

Dani urmează să devină tată peste o lună. Concurentul a ascuns că are un copil și dezvăluirile ulterioare au stupefiat | Retrospectiva săptămânii

În ediția din data de 14 aprilie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5 s-a aflat că Dani urmează să devină tată. Fosta iubită a lui Dani a oferit un interviu. ”Sunt însărcinată cu el și el știe de acest lucru. Ne-am despărțit când eu avea trei luni de sarcină și nu am mai avut contact cu el din ianuarie sau februarie. Nu m-a întrebat niciodată nimic legat de copil”, a spus aceasta.

Dani a recunoscut joi că urmează să devină tată peste doar o lună. Acesta a spus că este tatăl biologic al copilului, dar că nu s-a mai înțeles cu partenera sa și a preferat să plece pe un drum separat. Fetele din casa Mireasa au spus că ar fi preferat să știe acest detaliu. Dani a spus că îi va oferi copilului tot ceea ce are nevoie, dar este un om asumat și a decis să vină în competiție chiar dacă nu va asista la nașterea copilului lui.

Mama copilului este cea care a contactat echipa de producție. Fata a spus că au fost împreună până anul trecut în luna noiembrie și că mai are o lună până să nască. Cei doi s-au despărțit atunci când fata era însărcinată în trei luni. Fata a declarat că nu au mai păstrat legătura.

Mama fostei sale iubite a intrat în direct prin telefon

Mama fostei iubite a lui Dani a intrat azi în direct în emisia live. Doamna Ramona a spus că apreciază că Dani a recunoscut. Mama fetei a spus că concurentul face actorie în emisiune și că este fericită de faptul că Dani a venit în competiție pentru că fata ei și-a dat seama că nu mai este nimic de reparat la relația lor. Mama fetei a mai spus că prima despărțire a fost din cauza faptului că i-a dat un pumn pentru că a dansat cu altcineva.

După ce s-a spus despre el, Dani a spus că este tatăl biologic al copilului și că o va ajuta pe partenera sa din punct de vedere financiar să-l crească, dar că între ei nu mai poate exista niciun fel de relație. Deranjată de răspunsurile sale, Simona Gherghe l-a scos pe Dani din platoul emisiunii.

Despre Dani s-a aflat vineri că este acuzat de înșelăciune. O persoană care a dorit să rămână anonimă a spus că concurentul pretindea că este manager la o firmă de panificație și de lactate. Tot despre Dani s-a aflat și că le cerea oamenilor să îi dea bani ca să le scoată certificat de vaccinare Covid.

Dani este în lacrimi! Concurentul, mărturisiri tulburătoare: "Am fost instruit și antrenat să fac rău"

Dani a început brusc să își ceară iertare și să facă mărturisiri aproape neînțelese pentru cei din emisiune.

“Îmi cer scuze în fața tuturor oamenilor pentru că am fost instruit, antrenat și împins de la spate să fac rău. Am venit aici, de fapt, din alt motiv, acela de a-mi asuma și de a mă vedea toată lumea căreia i-am greșit. Am spus de la bun început că vreau să mă schimb și vreau să devin om, am greșit foarte mult, știu, și vreau să îmi cer iertare în fața tuturor și totodată, am venit să îmi promit mie că mă schimb și mai ales să le promit celor la cărora le-am greșit. Motivul meu din cauză că am foarte multe răni pe suflet, din cauză că am foarte multe probleme, care s-au strâns și am clacat. Știam că o să se întâmple treaba asta aici, să se afle, de aceea am și venit, pentru că m-am săturat și vreau să afle odată toată lumea. Nu sunt criminal, ca să nu se înțeleagă greșit, dar am greșit și am profitat. Am profitat de inteligența mea ca să le fac rău oamenilor nu și bine", a spus acesta, în emisiunea Capriciile iubirii, de la Antena Stars.

Afirmația lui Dani cum că a fost instruit să facă rău au creat o confuzie generală și a ridicat multe semne de întrebare, dar răspunsul a venit.

Dani a continuat să-și ceară iertare, iar eu Ion a intervenit cu întrebare: “Dar ai fost în Legiunea Străină sau de unde ai fost antrenat să faci rău?”.

