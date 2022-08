Mireasa: Confesiuni. Partea de adevăr a lui Sebastian. Ce s-a întâmplat între el și Inimioara la Craiova, din spusele lui

Sebastian a spus că nu mai ține legătura cu Inimioara și că nu ”a avut plăceri” la fosta concurentă. ”Am încercat să fac mai mult decât a ne cunoaște, a o cunoaște pe Inimioara. Nu eram, nu aveam nicio chestie pe care să rezonăm. Nu mergeam pe niciun palier comun.”, a spus tânărul la Mireasa: Confesiuni.

Ce s-a întâmplat între Inimioara și Sebastian la Craiova

Cu toate acestea, a mers la Focșani după ce a fost eliminat. ”Am ales să fac lucrul ăsta pentru că am vrut să încerc mai mult decât s-a întâmplat în casă. M-am gândit că fiecare om în casă, fiind camerele, era alt trac, era altcumva. Observ din story-uri și din toată viața celor care au ieșit afară. Fiecare acum e o altă persoană față de cum era în casă. M-am gândit că ea, stând și atâta timp după ea, ar merge să încerc mai mult să o cunosc. Asta mi-a recomandat și Andrei. Am făcut chestia asta după ce am ieșit din emisiune. După ce am ieșit, am sunat-o pe Inimioara pe cameră.

Citește și: Mireasa: Confesiuni. Inimioara a dezvăluit ce i-a spus mama lui Sebastian înainte să încheie cunoașterea cu băiatul

Am avut o discuție, era o discuție în alt fel față de cum aveam în casă. Și discursul meu era altcumva, și al ei. ”Uite, eu sunt în București, mai rămân câteva zile. Nu ai vrea să ne vedem în Focșani?” (n.r. asta a propus el). Sincer să fiu, pe lângă faptul că o cunoșteam pe Inimioara, mai vedeam și Focșaniul. Era o chestie, combinam utilul cu plăcutul. M-am dus, am făcut o poză, un live, am mai discutat un lucru. A rămas să ne cunoaștem în continuare. Ok, ne cunoaștem, venind la tine mă gândeam că vrei și tu mai mult decât să ne cunoaștem.”, a povestit Sebastian.

Aceasta a subliniat faptul că nu o simțea sigură pe Inimioara, care ar fi vrut ba să se cunoască, ba să lase lucrurile în acel stadiu.

El a mai povestit că de ziua lui a chemat toți foștii concurenți, printre care și Inimioara: ”M-am gândit că acolo o să fac o relație cu ea. Acum dacă vine și ea, eu nu știam că vine. Mai vorbea vărul meu cu ea, nu-mi spunea nici el. A venit Inimioara, a fost o neînțelegere între mine și vărul meu, ea nu s-a simțit bine, eu am început să am un ton mai ridicat că eu când mă enervez vorbesc, țip.

Sebastian își asumă vina pentru eșecul cu Inimioara

Ea nu s-a simțit confortabil și eu am întrebat-o mai direct, eu întreb oamenii mai direct: ”Vrei să faci lucrul ăla sau nu vrei?! Ori pierdem timpul să-l faci ori vrei să stau să ne rugăm de tine să-l facem?!”. ”Că vreau, că nu vreau”, iar eu atunci, în amploarea nervilor, am întrebat-o: ”Tu ce cauți aici efectiv?”, adică m-am gândit că și ea a venit acolo pentru mine. Nu era vorba că a venit să-mi fac ziua, eu m-am gândit că ea vine să facem o relație. Fiind prima oară la ea, am zis ”hai că e prima oară și automat nu vrei să faci o relație din prima”, cunoscându-mă prealabil în emisiune, m-am gândit că acolo chiar vrea chestia asta.”

Sebastian a mai adăugat că surpriza a fost una plăcută. ”Eu am greșit mult că mi-am descărcat nervii pe vărul meu. (...) Da, surpriza a fost foarte frumoasă. Am zis să discutăm. Mai bine că am discutat atunci și am încheiat orice cunoaștere. Eu îmi asum vina, a fost vina mea pentru ce s-a întâmplat acolo. Normal că nu țip, nu urlu, nimeni nu stă lângă un bărbat așa. Acum sunt foarte fericit, sunt într-o relație”, a mai declarat fostul concurent la Mireasa: Confesiuni.

Mai multe detalii în interviul integral cu Sebastian la Mireasa: Confesiuni. Materialul poate fi urmărit AICI.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 5 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial.

Tot ce vrei e să dai PLAY!