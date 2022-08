Mireasa: Confesiuni. Inimioara a dezvăluit ce i-a spus mama lui Sebastian înainte să încheie cunoașterea cu băiatul

În casa Mireasa, Inimioara a spus clar că nu dorește să-l cunoască pe Sebastian. Deși acesta îi acorda atenție, punea întrebări și făcea glume care nu erau pe placul ei. Totuși, după eliminarea lui din competiție, a decis să-i dea o șansă.

”Mi s-a părut un alt băiat afară. Nu mai făcea glumele acelea mai puțin ok, el era ok. Chiar se comporta frumos. Am încercat, am fost de ziua lui la Craiova, știi ce s-a întâmplat. Am văzut acolo ceva ce m-a speriat, pot să zic.”, a zis Inimioara la Mireasa: Confesiuni.

Ce s-a întâmplat în ziua când Inimioara și Sebastian au pus punct cunoașterii

Totuși, Inimioara avea să descopere că Sebastian nu este băiatul potrivit pentru ea. S-a întâmplat după ce a încercat să-l surprindă de ziua lui.

”Am fost la ziua lui cu Raluca și Ion. Ion s-a gândit la o surpriză, să mă bage într-o cutie, așa frumos. El nu știa. Eu i-am spus lui că mă duc luni, că în weekend lucrez. Am ajuns acolo, la vărul lui acasă, îi spune Ion ”uite, ți-am adus un cadou”. Ridică cutia, mă vede, ”Ok, bine Inimioara că ai venit”. Nu mi s-a părut așa, foarte entuziasmat, că mă vede. M-a invitat, da, dar el știa că mă duc luni, nu sâmbătă.”, a povestit Inimioara.

Întrebată care a fost primul gând atunci când a văzut reacția lui, fata a zis: ”Măi, cine știe, poate din cauza emoțiilor, nu se aștepta să mă vadă. Înțeleg, ok. După care a spus să mergem la el acasă, să se pregătească pentru petrecerea de la restaurant. Eu am plecat cu el și cu vărul lui cu mașina, Ion, Raluca și fetele cu cealaltă mașină. În drum spre casă, i-am spus să mergem la o florărie să îi iau un buchet de flori mamei lui.

A început: ”Că nu vreau, că de ce să mergem”. Mai multe, au fost unele cuvinte pe care nu le pot spune aici. Vărul lui, din spate, îi tot spunea să termine că tot insista pe acest subiect. La un moment dat se ridică, în timp ce mergea, s-a întors la vărul lui și i-a dat o palmă. Mașina se dăduse în dreapta, nu a parcat. M-a speriat. La câteva secunde îmi spune: ”Ce faci, Inimioara? Ești bine?”, cu zâmbetul pe buze. Îl întreb: ”Ți se par ok reacțiile pe care le ai? Să mă aștept și la o palmă din partea ta?!””.

Sebastian ar fi răspuns afirmativ la ambele întrebări, spune fosta concurentă de la Mireasa sezon 5.

Ce discuție a avut Inimioara cu mama lui Sebastian

Mai târziu, Inimioara a povestit ce discuție a avut cu mama lui Sebastian. ”Începuse să fie nervos. Nu mă mai simțeam în siguranță. (...) Am ajuns acasă la el, am făcut cunoștință cu părinții lui. Îmi spune ”hai până jos să vorbim” și mă întreabă când oficializăm și noi relația. Îi zic ”După tot ce s-a întâmplat, nu oficializez nimic.” și îi spun că vreau să îmi iau bagajul din mașină că diseară mă întorc în Focșani.

Îmi spune ”poți să pleci de acum că nu ești invitată la petrecere”. Alt șoc. M-am dus sus, am vorbit cu Raluca, Ion, simțeam nevoia să vorbesc cu cineva și nu simțeam nevoia să vorbesc cu fetele. Au rămas și ei șocați. Mi-au spus când doresc să plecăm, plecăm pentru că nici ei nu se simțeau bine.”, a mai povestit tânăra.

La un moment dat, mama lui Sebastian ar fi venit în bucătărie, unde cei trei se aflau: ”A venit mama lui, Ion a văzut că era așa puțin nervoasă. Eu nu am băgat de seama. A început să spună că ea și-ar dori o noră ca Nora, nu o fată ca mine. (...) Nora având experiență, eu neavând, ea a văzut-o potrivită pentru el. A început doamna să îmi spună că sunt o mironosiță, că ce am făcut eu în emisiune, că am jucat un rol, că plângeam de fiecare dată. Tot felul de chestii de genul. Îmi era o rușine de Ion și Raluca...”.

Mai multe detalii în interviul integral cu Inimioara de la Mireasa: Confesiuni. Materialul poate fi urmărit AICI.

