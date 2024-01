Mireasa: Confesiuni. Ce relație are, de fapt, Bogdana cu mama sa și de ce nu a venit aceasta la cununie. Detalii cutremurătoare

La Mireasa Confesiuni, Bogdana a povestit despre mama sa. Fata spune că, în ciuda trecutului, au o relație bună. Cum explică faptul că aceasta nu a fost prezentă la cununia civilă.

La Mireasa Confesiuni, Bogdana a povestit despre mama sa. Fata spune că, în ciuda trecutului, au o relație bună. Cum explică faptul că aceasta nu a fost prezentă la cununia civilă.

Ce relație are, de fapt, Bogdana cu mama sa și de ce nu a venit aceasta la cununie. Detalii cutremurătoare

În cadrul episodului 6 al show-ului Mireasa Confesiuni, Bogdana a dat mai multe detalii despre relația pe care o are cu mama sa.

”Eu tot ceea ce am povestit că am pățit cu mama în trecut, legat de părțile acestea negative, certuri, scandaluri, probleme, poliție, protecția copilului și tot ce a fost per total, s-au întâmplat acum 10 ani. Este vorba despre anul 2013, când eu aveam 13 ani. Momentul acela era discutat de mine. Poate de asta nu s-a înțeles foarte clar. Ulterior, mă refer în prezent, și de câțiva ani, eu am avut o relație bună cu mama. Adică eu am ajutat-o, am susținut-o. Am mai avut discuții și contraziceri, reproșuri la adresa ei din cauza faptului că nu mi-a oferit ceea ce trebuia să-mi ofere și ceea ce merită orice copil să primească, că faci un copil nu să-i distrugi viața și să-l faci să sufere. Îl faci să ajungă unde frumos, să te bucuri de el, să fii mândră, nu să jignești și să-l blamezi.”, a spus Bogdana.

Andreea Primera i-a dezvăluit că în mediul online au existat discuții despre bătăi, iar unii vecini au susținut că acestea existau și când Bogdana era mai mare.

”Asta cu bătaia (n.r. că se băteau parte-n parte) am zis-o eu. A fost o chestie în care mama a sărit să dea în mine și eu am împins-o, într-adevăr. S-a întâmplat de vreo două sau trei ori chestia asta. Era momentul în care eu nu mai suportam efectiv că luam prea multă bătaie și începusem să reacționez. Asta se întâmpla când am mai crescut, când eram mai mică eram fără apărare.

Vecinii din blocul în care stăm noi sunt total împotriva noastră. Poveste mai lungă: fratele mamei mele are un statut financiar foarte bun, din cauza asta au lovit în mama ca să-l atace pe el, probleme din trecut, legate de bunicul meu. Toți au lovit în noi pentru că mama a fost o femeie singură, nu a avut un bărbat lângă ea care să se impună. Ea a trebuit să se lupte cu toată lumea”.

Bogdana spune că în ciuda trecutului, are o relație bună cu mama ei. Cu toate acestea, femeia nu a venit la proba rochiei de mireasă și nici la cununia civilă.

”Eu știu care este povestea, cu toate că și pe mine mă afectează mereu pentru că bun, înțeleg ideea că nu poți să vii, știu care e situația, dar tot mă doare că nu ești. Nu putea să participe în niciun fel în emisiune, are o situație financiară foarte slabă, nu își permitea să își cumpere haine să vină în emisiune. Ea a avut grijă de niște pisicuțe luate de pe stradă, le-a tratat pe banii ei. Are o pensie de 11 milioane. (...)Ea ani de zile nu a ieșit din casă, căzuse într-o depresie și nu mai vedea realitatea, nici măcar pe mine”, a mai povestit concurenta.

Când vor fi disponbile în AntenaPLAY interviurile Mireasa: Confesiuni

Acest sezon de Mireasa: Confesiuni va fi compus din 11 interviuri. Prezentatoarele, finaliștii sezonului 8, dar și alți concurenți vor vorbi în cadrul interviurilor.

După interviurile cu cele două prezentatoare, următoarele episoade se vor lansa pe: 28 decembrie, 30 decembrie, 1 ianuarie, 4 ianuarie, 6 ianuarie, 8 ianuarie, 11 ianuarie, 15 ianuarie și 18 ianuarie.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 8 își exprimă părerea la cald despre rezultatul publicului.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!