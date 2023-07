Mireasa: Confesiuni. Cum au perceput-o Mihai și Hatice pe doamna Eleonora. De ce spun că nu a fost pe deplin asumată

Mihai și Hatice au povestit la Mireasa: Confesiuni ce părere au despre doamna Eleonora, cea care a fost mama adoptivă a concurentului de la Mireasa sezonul 7.

Mihai și Hatice au vorbit despre doamna Eleonora în cel mai recent episod Mireasa: Confesiuni. ”Cum ați perceput-o? A fost cu adevărat alături de voi?”, a fost întrebarea la care cei doi finaliști ai sezonului 7 au răspuns.

Cum au perceput-o Mihai și Hatice pe doamna Eleonora. De ce spun că nu a fost pe deplin asumată

”Pe doamna Eleonora am simțit-o la început și pe parcursul emisiunii lângă noi, mai ales după ce am intrat eu, la o săptămână după. Eu am zis că plec, că nu mai stau aici, că nu am ce să mai caut, nu-mi place de nimeni, nu vreau să fac nimic. Ea (n.r doamna Eleonora) mi-a zis că e o fată care te place. Știam, aveam câteva interacțiuni cu ea și priviri, dar eu am zis că nu vreau, nu simt, nu-mi doresc. Totuși a fost lângă noi, ne-a împins și ea de la spate să facem anumite lucruri, dar clar nu le făceam dacă nu simțeam. Da, a fost lângă noi, chiar a fost”, a zis Mihai.

Andreea Primera le-a reamintit celor doi că Hatice a avut câteva conflicte cu doamna Eleonora.

”Conflictul cu doamna Eleonora l-am avut fix la început, când nici nu cunoșteam băieții, mi se părea o fire mai băgăcioasă și de felul meu nu prea îmi plac persoanele băgăcioase. Cred că de aceea. Pe parcurs nu...”, a afirmat Hatice.

”Da, când a fost cu votul..”, și-a amintit Hatice de un alt episod tensionat cu doamna Eleonora. Mihai: ”Da, cu votul. Noi i-am spus să ne zică alt cuplu și a zis că nu știe. În momentul ăla a fost neasumată. Noi i-am spus că așa am vrea să votăm pentru că asta simțim.”.

Hatice susține că doamna Eleonora a mai fost neasumată și în alte situații. ”Într-o situație care nu mi-a plăcut. Când a trebuit să aleagă băieții, voia să-l aleagă pe Vlad și Vlad era ales de doamna Ana și a rămas Antonio și Zain. Ne-a zis dacă să-l ia pe Antonio și noi am zis că nu e nicio problemă.

După care i-a spus că ”de asta te-am ales eu pe tine, că știam că ești așa, că am îndredere în tine”. Adică au fost niște chestii care m-au lăsat mască. Am zis cum adică, știu că erați cu noi și l-ați ales pe Vlad și Vlad a zis nu și totuși au rămas Antonio și Zain, care nu erau luați de nimeni, și cu chiu, cu vai l-ați luat pe Antonio. După aceea să spuneți că eu știam că eu o să te aleg pe tine, de asta te-am ales pe tine... Au fost niște chestii care... Dar nu a influențat cu nimic comportamentul nostru de ea”, au povestit Hatice și Mihai.

