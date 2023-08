Mireasa: Confesiuni. De ce Sabrina nu i-a răspuns Andreei la mesaj. Cum explică concurenta din sezonul 7

Sabrina și Dima sunt protagoniștii episodului 10 Mireasa: Confesiuni. Cei doi tineri au oferit răspunsuri la întrebările de pe buzele tuturor.

La începutul episodului 10 Mireasa: Confesiuni, Sabrina a explicat de ce nu i-a răspuns Andreei la mesaj. Iubita lui Ionuț i-a scris la scurt timp după ce soția lui Dima a părăsit competiția Mireasa.

De ce Sabrina nu i-a răspuns Andreei la mesaj. Cum explică concurenta din sezonul 7

Întrebată de ce nu i-a răspuns Andreei la mesaj, Sabrina a explicat că a devenit mai selectivă în privința persoanelor pe care le are în jurul său.

”Nu știu dacă neapărat a greșit cu ceva. Doar că, după ce am ieșit din casă, am început să fiu mai selectivă. Am mai văzut și eu anumite lucruri în online, pe care nu le văzusem în momentul în care eram în casă, poate discuții, na.. chiar și după ieșirea ei, după ieșirea mea, anumite discuții care poate nu mi-au plăcut la momentul respectiv. Atunci am început să fiu mai selectivă cu toți oamenii, nu doar cu ea”, a zis Sabrina.

Încurajată să spună dacă ceva ce a deranjat-o la Andreea, fosta concurentă a afirmat: ”Nu, nu a spus ceva care m-a deranjat, pur și simplu poate atitudinea în anumite momente. Doar atât, nu că ar fi spus ceva. Nu e valabil doar la ea, și la restul fetelor cu care nu am mai vorbit. (...) Nu am zis neapărat că nu o să mai vorbesc niciodată.

De asemenea, eu nu port supărare, nu sunt un om care ține supărare sau să urască pe cineva. Din contră, pentru mine e loc pentru toată lumea pe pământul ăsta. Cel puțin, termenul de prieten atât pentru mine sau pentru soțul meu e un pic mai sensibil. La noi prietenii fac parte din familie. Cunoștințe sau prieteni cu care să bem un suc cu siguranță putem fi cu oricine. Nu e asta o problemă.”

Episodul integral poate fi urmărit AICI.

