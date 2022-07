Mireasa: Confesiuni episodul 2. Ce i-a zis Sabrina Alinei când au plecat spre locul unde s-a ținut Finala

”Eu am vorbit cu ea astăzi când veneam spre Gală și ea a zis că sigur nu se căsătorește. Atunci eu am crezut-o. Chiar am crezut-o că ”NU”. În schimb, Valentin mi-a zis că nu mă crede și că el crede că o să se căsătorească. Așa că...”, a zis Alina după ce a spus că Sabrina și-a dorit să stea lângă ea în mașină.

”Motivele care m-au făcut să spun pentru că, indiferent care a fost situația, ea a rămas aproape de Perneș. Nu foarte aproape, dar pe acolo, prin zonă. Din punctul meu de vedere, ajungând atât de departe, părinții, atâta uniune, camere, e un moment în care l-ai adus pe omul de lângă tine și trebuie să te gândești și tu ”bă, dar ce fac. Îl fac pe omul ăsta să sufere la infinit sau am făcut eu ceva greșit. Omul ăsta mă iubește și cred că merită să-i dau o șansă”. Eu așa văd lucrurile.”, a adăugat și Valentin.

Citește și: Mireasa: Confesiuni episod 2. Alina și Valentin au spus numele celui mai antipatic coleg de competiție. Cine e

În ce cupluri cred Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5

Întrebați dacă ei consideră că Sabrina îl iubește pe Perneș, Valentin a zis: ”Nu cred că e grad de comparație între noi și relația lor. Relația lor, cum a zis și Perneș, este una mai atipică. Astea sunt vorbele lui. Probabil el are nevoie de foarte multă afecțiune, iar ea nu. Nu este grad de comparație între cum ne comportăm noi și cum se comportă ei”.

”Oricum, eu cum văd iubirea... din punctul meu de vedere, în casă au existat trei cupluri care au demonstrat iubire reciprocă: noi, Andrei și Yana, Nora cu Leo. Deși acolo nu cred că a fost neapărat iubire din partea lui Leo, din partea Norei a fost pentru că a suportat atât. Leo cumva ne-a amăgit pentru că a stat lângă ea. Cred că a stat din bun simț. Acolo nu știu dacă e și din partea lui. Iubirea e când amândoi trag la aceeași căruță. (...)

Citește și: Mireasa 2022, sezonul 5. Ce au răspuns Sabrina și Perneș când au fost întrebați despre Nora. Reacția lor, în direct pe Instagram

Eu am zis, între Sese și Giovana eu cred că o să existe relația, dar eu le-am dat în jur de 5 ani. La un moment dat te saturi. Dacă Giovana nu încearcă să lase mai mult de la ea și să se ducă și ea spre el, probabil asta o să-i îndepărteze. Probabil Sese o să obosească să tot umble el să caute împăcare. La Sabrina și Perneș e același lucru. Sabrina nu se duce spre el să-l împace. O să stea poate și un an. S-ar putea ca Giovana să își dea seama că greșește, să se schimbe și să dureze toată viața”, a explicat și Alina.

De cealaltă parte, Valentin consideră că sunt multe cupluri formate în competiție care au fost ținute în picioare doar de casa Mireasa.

”Eu nu cred în relația lui Perneș cu Sabrina, tocmai din același motive pe care le-a specificat și Alina.”, a explicat Valentin. Alina a ținut să puncteze faptul că Sabrina ține la soțul ei, dar nu suficient cât să dureze căsnicia lor.

Clipul integral, care are mai bine de o oră, poate fi urmărit AICI. Hai să vezi cum răspund Alina și Valentin la cele mai interesante întrebări.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 5 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial.

Tot ce vrei e să dai PLAY!