Mireasa: Confesiuni episod 3. De ce Sabrina a ales să spună ”DA” în fața primarului. Când a decis să se cunune cu Perneș

”Deci, mi s-a spus tot timpul: ”tu ai venit hotărâtă să te căsătorești, după aia ai spus că nu vrei să te căsătorești”. Acum că m-am căsătorit, cu ideea cu care am venit, acum iar sunt întrebată.

De ce Sabrina a ales să spună ”DA” în fața primarului

”Ce m-a făcut să zic marele ”Da”?! Faptul că am trecut prin atâtea etape și prin atâtea situații. Și a rămas acolo, în continuare, alături de mine. Nu știu ce ar putea să fie afară încât să nu rămână alături de mine.

De asta am nevoie, de un om care să rămână alături indiferent de situație de ce sunt eu. Să mă accepte și să mă iubească în continuare, poate chiar și mai mult.”, a zis Sabrina în interviu acordat Mireasa: Confesiuni.

Întrebați dacă au vorbit despre ce vor face în Finală, Perneș a răspuns: ”Vrei să-ți spun o poveste faină?! Fii atentă. Înainte să ieșim afară ca să se facă ceremonia, cumva ea mi-a spus clar: ”O să fie nu.”

Pentru că noi înainte cu o seară discutasem lucrul ăsta și căzusem de comun acord să spun eu că nu facem pasul ăsta. În momentul în care am ieșit afară, eu m-am uitat în ochii ei și am zis că fac ce simt. Tot sezonul am făcut ce am simțit, fac și acum ce simt.”

Cum a început povestea de dragoste dintre Sabrina și Perneș de la Mireasa sezon 5

La începutul competiției Mireasa sezon 5, Sabrina și Perneș au avut o întâlnire pe nevăzute. Încă din acel moment, băiatul a știut că ea este femeia pe care și-o dorește alături.

De atunci, Perneș a făcut eforturi de a o cuceri, însă s-a lovit constant de zidurile create de Sabrina în jurul ei. Fata, care în trecut a fost abuzată emoțional și fizic, a fost greu de cucerit. Când Perneș a avut impresia că a reușit să-i câștige inima, concurenta s-a retras.

De-a lungul următoarelor săptămâni, tânărul a auzit, nu o dată, că se ține după ea și că Sabrina pare să nu îi împărășească sentimentele. Cei doi au avut multe certuri și chiar s-au despărțit de câteva ori.

Ultima dată s-a întâmplat chiar în timpul unei Gale. Cu lacrimi în ochi, Sabrina a spus că nu poate continua povestea lor pentru că sentimentele ei nu sunt la fel de puternice ca ale partenerului.

Perneș a fost rănit, dar nu a putut accepta refuzul Sabrinei de a îi da o șansă. Deși despărțiți, el a continuat să insiste, lucru care nu a fost pe placul fetei. Ea le mărturisea Larisei și celorlalte fete că Perneș este fals și că face pe victima.

Intrarea noilor concurente a făcut pe Sabrina să fie și mai înverșunată împotriva fostului iubit. Ea considera că sentimentele lui nu au fost adevărate din moment ce s-a apropiat de Yana. Băiatul a curtat-o pe noua concurentă și asta a creat gelozie în inima Sabrinei.

Yana l-a informat pe Perneș că se potrivesc și el s-a retras. A fost momentul în care Sabrina și Perneș s-au apropiat din nou. Concurenta a părut atunci mai îndrăgostită ca niciodată și asta l-a luat prin surprindere pe iubitul ei, care a fost ușor sceptic.

Au fost câteva săptămâni de miere pentru ei și, în ciuda faptului că Sabrina a spus că nu se va căsători în casa Mireasa, Perneș i-a pus inelul pe deget. Au fost primul cuplu care s-a logodit în sezonul 5.

În ultimele săptămâni de competiției, când ușile celor două case s-au deschis, tinerii au avut șansa să petreacă mai mult timp împreună.

Perneș a fost tare supărat pentru că iubita lui și-a exprimat dorința de a nu se căsători în Finală, cu toate că au depus actele. Asta a adus răceală în relația lor, iar imaginile în care el tânjea după afecțiunea iubitei l-au deranjat tare pe Perneș.

Cu toate acestea, el consideră că Sabrina este femeia perfectă pentru el și crede în viitorul relației lor.