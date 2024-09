Stând în pat, Ramona și Stelian au avut parte de intimitate. Cei doi s-au sărutat.

În emisia live din 13 septembrie 2024, Stelian și Ramona au auzit-o pe mama tânărului, cea care s-a declarat împotriva relației lor.

Femeie a părut să facă un pas înapoi, nefiind atât de radicală în privința fetei.

Mireasa sezon 10, 13 septembrie 2024. Mama lui Stelian a intervenit telefonic după ce tânărul s-a sărutat cu Ramona

”Ideea este că eu n-am să mai intervin, este fix decizia ta, îți alegi tu ce vrei. Știi bine că eu nu am fost și nu sunt de acord, dar dacă tu ești de acord și ce te face fericit, atunci ia-ți propriile decizii.”, a spus doamna Georgeta, mama lui Stelian.

Aceasta a mai spus că este ”foarte afectată” și că nu vede o relație de viitor între el și Ramona.

”Îmi pare rău de Ramona, o fi o fată bună, nu știu. Nu o cunosc, dar toate acțiunile ei, v-am mai spus, că eu am lăsat capul jos. Eu nu văd o relație de viitor. Sfaturile mele și deciziile mele rămân aceleași. Dacă el crede că Ramona îl face fericit, eu nu mai am ce să spun. Am făcut greșeli, am vorbit ce nu trebuia. Eu nu judec pentru că Dumnezeu le judecă pe toate. Am greșit și îmi cer scuze pentru comportamentul meu”, a mai spus doamna Georgeta, care a dat de înțeles că nu se va mai implica dacă fiul Stelian este fericit alături de Ramona.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

