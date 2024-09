Mireasa sezon 10, 4 septembrie 2024. Ramona a fost „desființată” de fosta soacră. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut femeia

Ramona a fost „desființată” de fosta soacră în emisia de miercuri din Mireasa sezonul 10, de pe 4 septembrie 2024. Femeia i-a adus acuzații grave, iar reacția tinerei a deranjat-o până și pe Simona Gherghe.

Telespectatorii au avut parte de o surpriză neașteptată în emisia de miercuri din Mireasa sezonul 10, de pe 4 septembrie 2024. Fosta soacră a Ramonei nu s-a mai putut abține și a reacționat imediat, după ce concurenta a vorbit despre căsnicia cu fiul ei.

Femeia a scos la iveală detalii tulburătoare. Până și Simona Gherghe a fost luată prin surprindere de confesiunile acesteia. Apelul uluitor l-a lăsat fără cuvinte și pe Stelian, care nu a știut cum să comenteze acuzațiile ce îi revin iubitei sale.

Ce a putut să spună fosta soacră a Ramonei despre trecutul fetei în ediția de miercuri de la Mireasa sezonul 10, de pe 4 septembrie 2024

Fosta soacră a Ramonei a povestit că tânăra nu a avut niciodată grijă de fetiță. Mai mult, femeia a mai dezvăluit că fata l-a înșelat pe băiatul ei. Iată declarațiile acesteia despre trecutul concurentei.

„A venit cu ea aici. A fost bine cu ea câțiva ani. A rămas însărcinată, a plecat să facă avort. Problemele cu ea au început după ce a născut. Eu am crescut fata de mică, nici el nu a crescut-o, dar nici ea. Dacă nu a fost îndrăgostită de copilul meu, de ce a stat 6 ani cu el? Ea făcea numai crize de gelozie. Ea fata nu a văzut-o de doi ani. Nu a venit la fată cu un iaurt de când a plecat. A mințit că a luat legătura cu mine, nu a luat! Ea nu lucrează în Germania, stă la mama ei acolo două săptămâni și apoi vine în România.

Să nu mai vorbească de copil, că dacă trimite el filmările cu ea... Nu a fost ușă de biserică. L-a înșelat pe băiatul meu. Ea pleca cu băieții, stătea beată. Ea zice că noi nu știm. Nu îi dăm fata că noi am crescut-o. N-ai ce să alegi din ea, e foarte isterică. Am văzut-o și pe la televizor ce face. Eu stăteam cu fata prin spital, iar ea făcea tiktok-uri. Maică-sa i-a spart casa ei, că ele n-au cu ce să se întrețină, ele trebuie să umble. Instanța a stabilit ca Ramona să plătească pensie alimentară fetii de 400 de lei pe lună. (...) Ea minte foarte mult, cine știe cât o sta cu Stelian acolo. Am crescut-o ca pe copilul meu, iar ea spune că nu am avut grijă de ea.”, a spus fosta soacră a Ramonei.

„Ce infirm? Am destule lucruri în telefonul meu. Nu contează. (...) Nu știu când l-am înșelat eu pe el. Nu știu când m-a văzut ea pe mine beată. Foarte multe acuzații, pot să vorbesc și eu după cu cineva?”, a fost reacția tinerei.

„Mie mi se pare devastator acest apel al femeii care ți-a crescut copilul. Mie lucrurile astea mi se par de o cruzime pe care eu nu pot să o tolerez ca mamă. De ce nu ai respectat, măcar, acele zile date de judecător în privința custodiei comune? De ce nu ai luat copilul? Când se termină emisiunea vreau să le arăți colegilor mei ce ai pe telefon”, a spus Simona Gherghe.

