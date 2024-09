Mireasa, sezon 10. Cum a reacționat Alexandru după ce a văzut imaginile cu Daiana de pe rețelele sociale

La Mireasa, Capriciile Iubirii Alexandru și-a spus părerea despre imaginile de pe rețelele sociale cu Daiana. Fata l-a confruntat direct pe Raul, după ce acesta a mărturisit că a cercetat conturile de pe rețelele sociale ale fetelor.

Raul a afirmat că a cercetat profilurile fetelor de Instagram înainte să vină în casă lăsând a se înțelege că nu-i prea ortodox ce a văzut, dar Daiana s-a simțit vizată și a încercat apoi să se lămurească.

„Când aduci niște afirmații știi și tu ce se întâmplă când nu vorbești cu subiect și predicat. Ăsta mi s-a părut un gest imatur din partea ta. Te-am întrebat și azi în emisiune care este părerea ta despre tine și ce urmărești tu cu aceste chestii. Probabil ai urmărit ceva, că dacă ai avea ceva cu mine, probabil ar fi trebuit să o spui de la început. Citatul repectiv era un trend. Nu-ți înțeleg scopul sau motivul”, i-a spus Daiana lui Raul.

„Nu am nimic personal cu tine, nici nu-mi doresc să am. Aici nu-și are locul fușmăia. O să-mi cer scuze în live”

Cum a reacționat Alexandru după ce a văzut imaginile cu Daiana de pe TikTok

Întrebat dacă a rămas dezamăgit după ce a văzut postările Daianei de pe rețelele sociale, Alexandru a răspuns:

„Nu mi s-a părut ceva ieșit din comun. I-am spus Daianei că nu pot să o cert sau să o judec pentru postări, ea nu era într-o relație atunci, dar totuși i-am spus că nu toate trendurile trebuie urmate. Trendurile ți le alegi. Nici nu pot să o cert, dar nici nu pot să o laud. Nu mi-ar plăcea dacă am fi într-o relație. Nu mi-a plăcut postarea”.

O nouă discuție a stârnit interesul băieților în casa Mireasa sezonul 10. Raul a deschis un subiect ce a generat controverse în emisiune. Acesta le-a spus celorlalți concurenți că a vizitat, din curiozitate, conturile de Instagram ale fetelor din casă.

„Aparențele înșală! Dacă vă uitați la niște Story-uri vă puneați mâinile în cap. Nu vin aici să fac râcă, n-am cum să vă zic ce am văzut în afara casei. Ele poate se mândresc cu pozele alea, eu m-am speriat”, a spus tânărul în fața colegilor de competiție.

Concurenții au încercat să își dea cu părerea despre fetele din casă, încercând să ghicească cine este tânăra care l-a surprins într-un mod negativ pe Raul.

„Au fost niște TikTok-uri cu descrieri ciudate, la niște fete. Vă dau exemplu: „Câteodată nu vorbești cu niciun băiat și câteodată cu 5 băieți”, dar nu vă zic la cine. N-am cum să spun așa ceva, nu am venit să arăt cu degetul”, a dezvăluit Raul.

