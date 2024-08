Mireasa, sezon 10. Ionuț a făcut o confesiune dureroasă, ce i-a emoționat pe alți concurenți. Prin ce dramă a trecut

Ionuț a făcut o confesiune neașteptată despre drama prin care a trecut, atunci când a murit tatăl său. Ce s-a aflat, în ediția din 5 august 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii.

Ionuț a avut o perioadă grea atunci când tatăl său a fost grav bolnav și a trebuit să fie alături de el! Concurentul i-a povestit lui Mihai cât de greu i-a fost atunci când tatăl său s-a prăpădit!

Ionuț i-a dezvăluit lui Mihai drama prin care a trecut. Ce s-a aflat în ediția din 5 august 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii

Într-una dintre serile petrecute la Mireasa sezonul 10, Ionuț a simțit nevoia să își deschidă sufletul și, în timp ce stătea de vorbă cu Mihai, concurentul a dezvăluit princ e dramă dureroasă a trecut, înainte ca tatăl său să treacă în neființă.

„Mergeam la spital să îi fac masaj, că stătea mult în pat. Era legumă, nu putea nici să vorbească. Creierul mic nu i l-a afectat, subconștientul, simțea durere. La un moment dat nu au mai funcționat nici rinichii, au cedat. Mergeam la biserică, până am dat de două fete care mi-au zis cum să mă rog, să nu mă mai rog într-un mod egoist. Și atunci am început să mă rog așa. Am mers la cimitire, la Sfântul Nectarie, la cimitire, peste tot. Mergeam cu ele, mergeam după ele. Timp de trei luni mergeam zi de zi la spital. Mama era plecată în Italia. Doamna doctor a zis că nu alcoolul și țigările l-au îmbolnăvit cât stresul, el după ce a plecat mama a avut un șoc (…)”, a povestit concurentul despre tatăl său și despre momentul în care bărbatul a făcut accident vascular cerebral.

