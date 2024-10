Mireasa sezon 10. Tatăl lui Sorin, intervenție telefonică acidă. Ce a zis despre Simona, fără reținere. Ce a făcut mama tânărului

Tatăl lui Sorin a avut o intervenție telefonică destul de acidă la Mireasa-Capriciile iubirii. Ce reacție neașteptată a avut mama concurentului, în ediția din 1 octombrie 2024 a show-ului matrimonial.

După ce Ionela a stat în brațele lui Robert după ce tânărul se despărțise recent de Tess, Simona i-a adresat câteva cuvinte dure Ionelei, criticând-o pentru gestul făcut. Între ele s-a lăsat cu un schimb acid de replici.

Ulterior, tatăl lui Sorin a avut o intervenție telefonică destul de acidă la Mireasa-Capriciile iubirii, ediția din 1 octombrie 2024. Simona a fost afectată și nu și-a putut stăpâni lacrimile.

În ediția din 1 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii, Gabriela Cristea a încercat să îi explice Simonei faptul că atitudinea ei revoltată și plină de replici acide la adresa Ionelei nu este un comportament potrivit.

„Nu am de gând să mint și să spun că eu nu obișnuiesc să fac asta, să arăt cu degetul. Înainte de-a avea reacția asta necontrolată, de care nu sunt mândră deloc, am încercat să o sfătuiesc pe Ionela în bine”, a zis concurenta.

„În binele pe care îl vedeai tu. Să vă spun un lucru: noi avem tendința să îi judecăm pe oameni trecând experiențele lor prin filtrul propriei noastre vieți, ceea ce este total greșit”, a zis Gabriela Cristea.

Ulterior, pe fondul acestui context tensionat, tatăl lui Sorin a avut o intervenție telefonică ce a lăsat „urme” în sentimentele Simonei.

„Să fie mai atent, pentru că el a plecat de acasă să caute o fată ca să își facă o familie și copii, nu e plecat de acasă să fie psihologul lui Simona, să o vindece că are ea o problemă. Mi se pare normal să fie lângă ea, dar să fie și ea lângă el. Dacă e dragoste să fie dragoste, dacă nu atunci să îl lase în pace! El și-a spus probleme lui care a avut-o, a fost un băiat sincer, corect, tot așa putea să spună și Simona, că are o problemă și că nu poate să treacă peste ea, nu să își bată joc de copilul meu și de muierea mea. Pentru ce să plângă ea? Ea nu vrea să recunoască, dar ea a văzut teatrul de vrea să-l joace Simona, dar nu vrea să-l supere pe Sorin. Dar eu nu sunt nici Sorin, nici Anișoara, eu am o vârstă, sunt trecut prin viață și ce văd eu vede toată lumea! Uitați-vă pe Facebook, a explodat! Se vede că joacă teatru”, au replicile dure ale bărbatului.

Sorin a criticat atitudinea tatăl lui și a explicat care sunt sentimentele lui și cum alege să se raporteze la această situație cu părintele lui, dar și cu partenera sa. Ce reacție complet neașteptată a avut mama concurentului?

