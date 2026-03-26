Mireasa, sezon 12. Ce a spus Emily după zvonurile despărțirii de Liviu: „Diferența este lipsa de ocupație”

Pentru că nu au mai apărut împreună, au apărut zvonuri despre o presupusă despărțire a cuplului Emily-Liviu din sezonul 12 Mireasa. Cei doi nici nu au confirmat, nici nu au negat specualțiile.

Emily și Liviu nu și-au șters pozele de cuplu, se urmăresc în continuare pe rețelele sociale, iar fata are în continuare numele de Gherman, însă faptul că nu au mai apărut împreună de ceva timp i-a făcut pe fanii Mireasa să se gândească la o posibilă separare.

Ce a spus Emily din sezonul 12 Mireasa după zvonurile despărțirii de Liviu: „Diferența este lipsa de ocupație”. Băiatul a avut și el un mesaj cu subînțeles

Emily a publicat imagini cu ea pe rețelele sociale. Cineva i-a scris în comentarii: „Lasă lumea să vorbească cât o vrea. Ei nu trebuie să știe planurile tale, ci doar să vadă rezultatele realizărilor tale”, iar fata a răspuns: „Crede-mă, nici realizările nu reprezintă obiectivul meu în viață. Fericirea si pacea mea sunt”. Într-un alt comentariu de pe rețelele sociale, Emily a spus despre cei care speculează și discută de rău despre ea că: „Diferența este lipsa de ocupație… când ai N lucruri de făcut nu ai timp sa te uiți la ce au vecinii în grădină , te ocupi de grădina ta, să fii tu bine”.

În același timp, Liviu a publicat și el un mesaj cu subînțeles pe Instagram: „M-a învățat să merg mai departe, oricât de greu mi s-ar părea drumul”.

Cei doi foști concurenți ai sezonului 12 Mireasa nici nu au confirmat nici nu au infirmat despărțirea.

În același timp, Iolanda, cea care a avut o relație cu Liviu cu ceva timp înainte ca acesta să fie concurent la Mireasa, a vorbit și ea despre presupusa despărțire:

Ce spun Iolanda și Ștefania despre speculațiile destrămării cuplului Emily-Liviu

„Se aude (n.r. că Emily și Liviu s-ar fi despărțit). E adevărat (...) Fiecare la casa lui, cum s-ar zice (...) Asta este, se știa oricum. Cum a zis tatăl lui Liviu două luni, că deja e prea mult”, a reacționat Iolanda, într-un live, pe TikTok.

Ștefania, care a avut o scurtă relație cu Liviu în casa Mireasa a spus:

„Neinteresant (n.r. când a fost întrebată despre Emily și Liviu). Se știa deja că ei doi o să se despartă”, a spus Ștefania, într-un live, pe TikTok.

Citește și: Ce lucrează Liviu din sezonul 12 Mireasa. Mulți susținători s-au întrebat dacă și-a găsit de muncă

Emily și Liviu s-au căsătorit civil în cadrul sezonului 12 Mireasa.