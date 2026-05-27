Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Roxana a părăsit temporar competiția. Care este motivul și de ce a plâns Amalia

Roxana a primit acceptul colegilor săi din casa Mireasa pentru a părăsi competiția și a merge în Franța, să fie alături de mama ei care se confruntă cu probleme de sănătate. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 15:23 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 15:30
După veștile triste primite despre starea de sănătate a mamei sale, Roxana a primit permisiunea concurenților de a părăsi temporar casa Mireasa. Roxana a trebuit să meargă în Franța, să fie alături de familie. Concurenta a avut acceptul colegilor să iasă din competiție pentru o săptămână și se va întoarce.

O concurentă a părăsit temporar competiția. Care este motivul și ce a anunțat Simona Gherghe despre absența ei. De ce a plâns Amalia în live

Mama Roxanei, bolnavă de diabet, a fost operată, după 2 săptămâni de spitalizare din cauza unei infecții la picior. După operație, sora Roxanei i-a spus concurentei că i-ar plăcea să-i fie alături.

Înainte de a pleca în Franța, Roxana a avut o discuție emoționantă cu Amalia. Iubita lui Sebastian a venit la Roxana și i-a cerut scuze pentru momentul de acum câteva luni, când i-a adus insulte acesteia. Cele două au trecut peste acel episod, pentru care Amalia a și fost sancționată cu intrarea în cursa de eliminare, însă Amalia nu a avut curaj să-și verbalizeze regretele. Iubita lui Sebastian a plâns și i-a mărturisit că îi pare extrem de rău pentru ce i-a făcut Roxanei, că este o fată de nota 10 și că va regreta toată viața momentul acela. Roxana i-a spus că a iertat-o și cele două s-au îmbrățișat.

Văzând imaginile, Amalia a plâns în direct.

