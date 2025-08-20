Mireasa, sezon 12. Ce reacții au fost în casă după ce Emily și Cristian s-au declarat într-o cunoaștere

În emisia live de Mireasa de pe 20 august 2025 au fost difuzate imagini cu reacțiile concurenților după ce Emily și Cristian s-au declarat într-o cunoaștere.

Reacția lui Liviu după ce Emily și Cristian s-au declarat într-o cunoaștere | Antena 1

Liviu s-a simțit ținut în stand-by de Emily și s-a declarat nemulțumit de „jocul” pe care, din punctul lui de vedere, tânăra l-a făcut. Auzindu-l pe Liviu cum vorbește despre Emily și Cristian, Diana a avut o intervenție.

Ce reacții au fost în casa Mireasa după ce Emily și Cristian s-au declarat într-o cunoaștere. Nemulțumirea lui Liviu a fost taxată de Diana: „Pur și simplu nu te place”

„Din punctul meu de vedere ăsta a fost un simplu joc. Ea de-asta a fost așa rezervată, nu a zis de cine îi place. E aiurea, ea a așteptat momentul. Repercusiunile neasumării”, a spus Liviu.

„Dar tu ai fost asumat? Nu mai arunca în alții și acceptă situația. Nu poți să-ți asumi că pur și simplu nu te place. Te-ai comportat ca un copil supărat”, a spus Diana.

„Păi și tu te-ai comportat ca un copil supărat”, i-a spus Liviu Dianei.

„Liviu a făcut exact același lucru cu mine, dar acum este deranjat de ce face Emily. Niciodată (n.r. nu i-aș mai da o șansă)”, a spus Diana.

În live, Diana a mai avut o replică acidă la adresa lui Liviu, precizând că nu se mai află pe lista ei de preferințe.

„Nici în momentul de față nu îi înțeleg supărarea Dianei”, a spus Liviu.

„Ți se pare că sunt supărată?”, a răspuns Diana.

„Așa a părut. Păi ai sărit pe mine!”, a spus Liviu.

„Ți-am zis cu subiect și predicat că nu are rost să fii supărat pe ei, că nu au făcut niște jocuri, și trebuie să înțelegi că nu te place. Ce n-ai înțeles? Cri-cri.

„Nu suntem în același gând, oricum”, a spus Liviu în emisia live de pe 20 august 2025.

