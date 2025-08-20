Mireasa, sezon 12. Ce reacții au fost în casă după ce Emily și Cristian s-au declarat într-o cunoaștere

Antena Căutare
În emisia live de Mireasa de pe 20 august 2025 au fost difuzate imagini cu reacțiile concurenților după ce Emily și Cristian s-au declarat într-o cunoaștere. 

Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 13:56 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 14:47
Liviu s-a simțit ținut în stand-by de Emily și s-a declarat nemulțumit de „jocul” pe care, din punctul lui de vedere, tânăra l-a făcut. Auzindu-l pe Liviu cum vorbește despre Emily și Cristian, Diana a avut o intervenție.

Ce reacții au fost în casa Mireasa după ce Emily și Cristian s-au declarat într-o cunoaștere. Nemulțumirea lui Liviu a fost taxată de Diana: „Pur și simplu nu te place”

„Din punctul meu de vedere ăsta a fost un simplu joc. Ea de-asta a fost așa rezervată, nu a zis de cine îi place. E aiurea, ea a așteptat momentul. Repercusiunile neasumării”, a spus Liviu.

„Dar tu ai fost asumat? Nu mai arunca în alții și acceptă situația. Nu poți să-ți asumi că pur și simplu nu te place. Te-ai comportat ca un copil supărat”, a spus Diana.

„Păi și tu te-ai comportat ca un copil supărat”, i-a spus Liviu Dianei.

„Liviu a făcut exact același lucru cu mine, dar acum este deranjat de ce face Emily. Niciodată (n.r. nu i-aș mai da o șansă)”, a spus Diana.

În live, Diana a mai avut o replică acidă la adresa lui Liviu, precizând că nu se mai află pe lista ei de preferințe.

„Nici în momentul de față nu îi înțeleg supărarea Dianei”, a spus Liviu.

„Ți se pare că sunt supărată?”, a răspuns Diana.

„Așa a părut. Păi ai sărit pe mine!”, a spus Liviu.

„Ți-am zis cu subiect și predicat că nu are rost să fii supărat pe ei, că nu au făcut niște jocuri, și trebuie să înțelegi că nu te place. Ce n-ai înțeles? Cri-cri.

„Nu suntem în același gând, oricum”, a spus Liviu în emisia live de pe 20 august 2025.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

