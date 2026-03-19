Home Mireasa Stiri Cum arată acum fiul Biancăi și al lui Mihai din sezonul 2 Mireasa. Micuțul a împlinit recent 5 luni

Cum arată acum fiul Biancăi și al lui Mihai din sezonul 2 Mireasa. Micuțul a împlinit recent 5 luni

Mathias Andrei, fiul Biancăi și al lui Mihai din sezonul 2 Mireasa, a împlinit recent 5 luni, iar mama lui a publicat o fotografie adorabilă.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 15:39 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 15:48
Bianca din sezonul 2 Mireasa, imagine adorabilă cu fiul ei și al lui Mihai | Antena 1

Bianca din sezonul 2 Mireasa a publicat pe rețelele sociale o imagine adorabilă cu fiul ei, Mathias Andrei: „5 luni de iubire pură”, a scris Bianca în dreptul imaginii cu Mathias care poartă o glugă cu urechi de iepuraș. „Te iubim până la lună și înapoi de un milion de ori”, i-a transmis mama micuțului ei care a împlinit 5 luni pe 15 martie.

Cum arată la 5 luni Mathias Andrei, fiul Biancăi și al lui Mihai din sezonul 2 Mireasa

Fanii Mireasa s-au bucurat să vadă că Bianca și Mihai s-au căsătorit și au devenit părinți, chiar dacă în Finala sezonului 2 Mireasa ea a spus NU în fața primarului.

Bianca și Mihai și-au botezat fiul în ziua în care s-au și căsătorit religios. Cei doi au rămas în istoria emisiunii ca fiind cuplul care a ajuns în fața primarului în Finală, dar tânăra a spus NU. Cinci ani mai târziu, Bianca și Mihai nu numai că au rămas împreună, ci s-au și căsătorit și au devenit părinți.

Cum au ajuns Bianca și Mihai să formeze un cuplu

Bianca și Mihai au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din cel de-al doilea sezon al show-ului matrimonial Mireasa. Cei doi nu s-au căsătorit în cadrul competiției, lucru care a dat multora de gândit că relația lor nu va funcționa. Timpul a demonstrat însă că dragostea a izbândit, iar în prezent trăiesc o frumoasă poveste de iubire, dincolo de un act care să le ateste relația.

La intrarea în competiția Mireasa sezon 2, Mihai a fost atras pe Claudia, cea pe care a și curtat-o vreme de câteva săptămâni. Din păcate pentru el, sentimentele fetei nu au fost aceleași.

Deși dezamăgit, Mihai s-a apropiat de Ștefania, cu care a format un cuplu. Însă nu unul de durată, căci diferențele dintre ei i-au îndepărtat și au culminat cu dorința concurentei de a părăsi competiția iubirii.

Rămas singur, băiatul a decis că are dreptul la fericire și s-a îndreptat către Bianca. De această dată, el a regăsit o femeie pe gustul său, care l-a ajutat să se regăsească și să se bucure de experiența Mireasa.

Relația lor nu a fost întotdeauna roz, dar sentimentele lor au fost mai puternice decât problemele pe care și le-au creat. Nici măcar reîntoarcerea Ștefaniei nu l-a făcut pe Mihai să întoarcă capul spre trecut, el exprimându-și dorința de a rămâne pentru totdeauna cu Bianca.

Cei doi au ajuns în Finala sezonului 2 Mireasa, însă Bianca a spus „Nu”, dorind să vadă cum decurge relația lor în afara casei Mireasa.

Bianca și Mihai au devenit părinții unui băiețel minunat.

