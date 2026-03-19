Mireasa, sezon 13. Larisa a făcut show în casa băieților. Cine i-a atras atenția: „Am o slăbiciune pentru blonzi!”

Ieri seară, Larisa a avut ocazia să-i cunoască mai bine pe băieți. Aceasta a mers în casa concurenților, unde s-a bucurat de o adevărată surpriză din partea lor. Tânăra a fost așteptată cu prăjituri și pizza.

După ce și-a făcut apariția pe platoul de filmare de la Mireasa: Meciul Iubirii, băieții au așteptat cu nerăbdare să o cunoască pe Larisa. Tânăra a primit șansa de-ai cunoaște pe concurenți prin intermediul unei mici petreceri de bun-venit.

Concurenții s-au bucurat de prezența fetei în casa lor. Aceștia au jucat diferite joculețe, au dansat și au discutat subiecte neașteptate. De altfel, Larisa a avut ocazia de a-și face o primă impresie despre fiecare băiat.

Printre cei cu care tânăra a interacționat se numără și Daniel. Cei doi au făcut un show de zile mari pe ringul de dans. De asemenea, fata a mai vorbit cu Darius, Dorian și Vlad.

„Am o slăbiciune pentru blonzi!”, a fost replica ei atunci când fiul doamnei Melinda a dezvăluit că este blond cu ochii verzi.

Ce băieți i-au atras atenția Larisei, noua concurentă din casa Mireasa: Meciul Iubirii. Cum a reacționat Claudia când și-a văzut iubitul în preajma fetei

Un lucru este cert, Larisa a reușit să facă un show de zile mari în casa băieților de la Mireasa: Meciul Iubirii. Unii au apreciat-o pentru aspectul fizic de invidiat, alții pentru felul carismatic și umorul ei.

În emisia live de joi, 19 martie 2026, a show-ului matrimonial, Simona Gherghe a rugat-o pe noua concurentă să dezvăluie numele băieților care i-au atras atenția. Aceasta a mărturisit că pe lista ei se află cei singuri: Dorian, Marian și Vlad.

De altfel, fata a ținut să precizeze că Vlad nu o atrage în proporție de 100%, deoarece a fost violent în fosta relație.

Larisa a mai punctat că situația se poate schimba în viitorul apropiat. În plus, aceasta a mai afirmat în testimonialul de prezentare că nu va ține cont de băieții care au relație dacă printre ei se află sufletul ei pereche.

„Lucrurile se pot schimba.”, a evidențiat ea.

Tot în emisia live de joi, 19 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, Claudia s-a arătat deranjată de bucuria pe care a arătat-o Daniel atunci când a petrecut timp alături de noua concurentă a show-ului matrimonial.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

