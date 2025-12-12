Mireasa, sezon 12. Clasamentul din ultima gală. Cine sunt favoriții publicului cu o săptămână înainte de Finală

În gala de pe 12 decembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat ultimul clasament al publicului înainte de Finală. Pe 19 decembrie va fi desemnat cuplul câștigător al sezonului! Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii

După 4 luni intense, concurenții Mireasa au ajuns în ultima gală a sezonului 12! Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului! Este ultimul clasament individual înainte de Finală, când se vor citi voturile pentru cuplurile căsătorite.

Pe 12 decembrie, Simona Gherghe a anunțat cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 12 decembrie 2025

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Adriana

Articolul continuă după reclamă

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ștefania

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Emily

Fata Săptămânii este: Diana

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alex

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Liviu

Băiatul Săptămânii este: Sorin

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie, cu 4 cupluri logodite: Denisa și Cristian, Emily și Liviu, Florina și Alex și Lavinia și Adin.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.