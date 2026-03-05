Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Diana nu mai este atrasă de Marian. Cine i-a captat atenția, de fapt: „Nu este pentru mine!”

Diana a luat pe toată lumea prin surprindere cu o dezvăluire neașteptată, după date-ul cu Marian. Tânăra a mărturisit că nu se mai simte atrasă de băiat, însă există alți concurenți care i-au captat atenția.

Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 15:32 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 15:57

Diana a aruncat „bomba” în emisia live de Mireasa: Meciul Iubirii de joi, 5 martie 2026. Tânăra se află în casa show-ului matrimonial pentru Marian, însă după ce l-a cunoscut mai bine a ajuns la o concluzie. Se pare că fata nu se mai simte atrasă de concurent.

„Eu aș vrea emoție! Și eu am un bărbat în visul meu. Eu pot să zic orice, dar dacă asta nu este nu o să fie. Au trecut 5 zile, mă simt puțin frustrată. Chiar nu înțeleg ce m-a atras la Marian, m-a pus pe gânduri, nu este pentru mine!”, a vorbit ea de față cu mamele și colegele.

„Ceva ce a fost între noi nu m-a făcut să simt acești fluturași care au fost la început! Aș vrea un bărbat care comunică și este interesat. Am descoperit foarte multe despre, doar că unele răspunsuri ale lui m-au pus pe gânduri. Probabil nu este genul de bărbat pe care îl văd lângă mine”, a mai adăugat el.

Ce băieți i-au atras atenția Dianei la Mireasa: Meciul Iubirii. Fata nu-l mai vrea pe Marian

Toată lumea a rămas uimită atunci când Diana a dezvăluit numele celor care i-au atras atenția. Primul pe listă se află Dorian, fiind urmat de Sebastian și Daniel. Vestea a făcut-o pe Claudia să reacționeze imediat.

„Mă atrage Dorian prin faptul că este jucăuș și are această energie pe care n-am văzut-o la Marian. Mai este Sebastian, am vrut să discut cu el, dar e tot timpul ocupat. Al treilea este Daniel. Îmi place felul lui e a fi, cum reacționează. Ceva mă atrage la el. Pe Claudia și Daniel nu-i văd împreună!”, a mai dezvăluit fata.

De asemenea, reacția lui Marian nu a întârziat să apară: „Eu nu vreau să vorbesc deloc! Aș fi vrut să-mi zică ea lucrurile astea, nu să le aflu așa! Apreciez sinceritatea!”.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 5 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Diana și Marian la Mireasa sezon 13
+3
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

