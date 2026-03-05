Mireasa, sezon 13. Ema a primit o scrisoare de la familia lui Alan. Ce mesaj a transmis tânăra către părinții băiatului

În emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 5 martie 2026, telespectatorii au aflat că Ema și Alan au primit vești de acasă. Se pare că familia băiatului i-a trimis o scrisoare concurentei.

Ema a fost luată prin surprindere de o scrisoare din partea familiei lui Alan. Părinții băiatului au ținut să precizeze că le pare foarte rău de situația delicată prin care trec cei doi în casa show-ului matrimonial.

De asemenea, aceștia și-au dorit să specifice că Alan nu este violent, așa cum se afirmă în mediul online.

„Ne pare rău pentru toată situația în care vă aflați. Este normal să existe certuri și conflicte când sunteți atâția oameni în câțiva metri pătrați, fără să aveți puțină intimitate. Nu vrem să ne băgăm în lucrurile acestea. Nu este genul nostru să ne dăm cu părerea despre relația voastră, dar nu putem spune că apreciem faptul că l-ai vorbit de rău împreună cu fetele din casă.

Știai că toți băieții s-au întors împotriva lui și ai fi putut să porți o discuție cu el, să-i spui doar lucrurile care te deranjează. (...) Nu s-a întâmplat niciodată să fie violent, să lovească sau așa mai departe. Aceste „asumpții”, spuse la testimonial și în convorbirea cu fetele, nu vor face decât să dea apă la moară unor discuții false. Nu ai idee ce se spune despre el în momentul de față și cât de afectați suntem să citim aceste lucruri complet false.”, este doar o parte din scrisoarea primită de Ema de la familia lui Alan.

Ce mesaj a transmis Ema către părinții lui Alan, după ce a citit scrisoarea la Mireasa: Meciul Iubirii

Cuvintele spuse de familia lui Alan au neliniștit-o pe Ema. Tânăra nu a stat prea mult pe gânduri și le-a transmis părinților iubitului ei un mesaj direct. Aceasta și-a dorit să clarifice întreaga situația.

„Nu știu dacă mă vedeți sau urmăriți. Am primit scrisoarea de la voi și îmi pare rău pentru situația creată. În primul rând nu o să-mi mai dau cu părerea despre situațiile cu băieții. Am înțeles că trebuie să am încredere în el. Și prefer să am încredere în el și liniște în relație. Nu l-am acuzat că este violet. Știu că aș putea să fiu liniștea de care el are nevoie.”, a spus concurenta.

